Türk Profesör gizemli şekilde İngiltere'de hayatını kaybetti
İngiltere'de 26 Kasım'da ortadan kaybolan Türk akademisyen Prof. Dr. Orhan Ekren'in cansız bedeni, 15 Aralık'ta Londra'daki Regent's kanalı civarında bulundu. İlk otopsi sonuçlarında ölüm nedeni belirlenemeyen Ekren'in cenazesi ayrıntılı inceleme için teslim edilirken, kesin sonuçların 3 ay içinde açıklanması bekleniyor. Prof. Dr. Ekren, yarın İzmir Torbalı'da düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
Ingiltere'de yaşamını yitiren Türk profesörün ölüm nedeni belirlenemedi. Eşi ve 2 çocuğu ile 2021 yılında İngiltere'nin Milton Keynes kentine yerleşen Prof. Dr. Orhan Ekren, 26 Kasım'da ortadan kayboldu.
İngiltere'de yaşamaya başladıktan sonra enerji ile ilgili bir özel firmada
çalışan Ekren'in vize başvurusu yapmak için gittiği Londra'da saat 22.30'da
ortadan kaybolmasının ardından bir daha kendisinden haber alınamadı.
Ekren'in çantası ve kıyafetleri Camden Lock Regent's kanalı civarında bulundu.Ekren'i arama çalışmaları sürerken, Cranfield Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan eşi Banu Ekren, Prof. Dr. Orhan Ekren'in 15 Aralık'ta kanalda ölü bulunduğunu açıkladı.
Prof. Dr. Orhan Ekren'in ölüm nedeni, ilk otopside belirlenemedi.Ekren'in cenazesi, ayrıntılı otopsi için alınan kan ve doku örneklerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Cenaze, bugün İzmir'e gönderildi. Ekren'in eşi Banu Ekren ayrıntılı otopsi sonuçlarının yaklaşık 3 ay sonra belli olacağını söyledi.
Banu Ekren, eşinin ölümünün araştırılması için soruşturma açıldığını da dile getirdi.Prof. Dr. Ekren için Torbalı Yazıbaşı Merkez Camisi'nde yarın öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek.
Ekren, cenaze töreninin ardından Yazıbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.