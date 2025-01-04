Yangında ölen 2 kardeş, yan yana toprağa verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: SGK'yı batırmak bir CHP geleneği
Cumhurbaşkanı Erdoğan: SGK'yı batırmak bir CHP geleneği
'4 milyon insan ölümle burun buruna'
'4 milyon insan ölümle burun buruna'
Hamile öğretmeni işten çıkaran koleje 'ayrımcılık tazminatı' cezası
Hamile öğretmeni işten çıkaran koleje 'ayrımcılık tazminatı' cezası
'Türkiye'nin kedi sevgisi büyüleyici'
'Türkiye'nin kedi sevgisi büyüleyici'
'Influencer'lara yasal ve etik eğitim
'Influencer'lara yasal ve etik eğitim
Yönetmelik güncellendi, Bakan Yumaklı duyurdu: Artık zorunlu olacak
Yönetmelik güncellendi, Bakan Yumaklı duyurdu: Artık zorunlu olacak
Akademide eğitim alacak öğretmen adaylarına verilecek tutar netleşti
Akademide eğitim alacak öğretmen adaylarına verilecek tutar netleşti
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması!
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması!
FETÖ'ye bilgi sızdıran 3 polis hakkında istenen cezalar belli oldu
FETÖ'ye bilgi sızdıran 3 polis hakkında istenen cezalar belli oldu
Yunus Emre Enstitüsü'ndeki yolsuzlukta 8 tutuklama
Yunus Emre Enstitüsü'ndeki yolsuzlukta 8 tutuklama
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Emeklilere ücretsiz oldu: e-Devlet'ten erişim sağlanıyor
Emeklilere ücretsiz oldu: e-Devlet'ten erişim sağlanıyor
MTV'de ilk taksit ödemeleri başladı: Son gün 31 Ocak
MTV'de ilk taksit ödemeleri başladı: Son gün 31 Ocak
Üç ilde ekmeğe zam geldi
Üç ilde ekmeğe zam geldi
İmralı heyeti Devlet Bahçeli ile ne konuştu? Ahmet Türk'ten açıklama
İmralı heyeti Devlet Bahçeli ile ne konuştu? Ahmet Türk'ten açıklama
Memur maaş zammı birçok kalemi etkiledi
Memur maaş zammı birçok kalemi etkiledi
2 yıllık davada karar çıktı: Kadın öğretmen, kocasına nafaka ödeyecek
2 yıllık davada karar çıktı: Kadın öğretmen, kocasına nafaka ödeyecek
'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı!
'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı!
Sosyal yardım alan öğrencilere ulaşım desteği artırıldı
Sosyal yardım alan öğrencilere ulaşım desteği artırıldı
'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasında bilgi sızdıran 3 polise dava
'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasında bilgi sızdıran 3 polise dava
Aralıkta fiyatı en çok artan ve düşen ürünler
Aralıkta fiyatı en çok artan ve düşen ürünler
MB açıkladı: İşte faiz indiriminin nedenleri
MB açıkladı: İşte faiz indiriminin nedenleri
MEB'den 'Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine' ilişkin açıklama
MEB'den 'Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine' ilişkin açıklama
Narin cinayeti soruşturmasında adı geçen imam ihraç edildi
Narin cinayeti soruşturmasında adı geçen imam ihraç edildi
Bakan Bolat: Enflasyonda 7 ayda 31 puan gerileme görüldü
Bakan Bolat: Enflasyonda 7 ayda 31 puan gerileme görüldü
Aile Hekimliğinde yeni dönem başladı
Aile Hekimliğinde yeni dönem başladı
Gece saatlerinden itibaren yağış geliyor!
Gece saatlerinden itibaren yağış geliyor!
Bolat: Enflasyondaki düşüş 2025'te de devam edecek
Bolat: Enflasyondaki düşüş 2025'te de devam edecek
Pazartesi başlayacak: İstanbul'da toplu ulaşıma zam geliyor
Pazartesi başlayacak: İstanbul'da toplu ulaşıma zam geliyor
İşte 2025 yılında kalem kalem memur maaşları...
İşte 2025 yılında kalem kalem memur maaşları...
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yangında ölen 2 kardeş, yan yana toprağa verildi

Balıkesir'in Edremit ilçesi Dereli Mahallesi'nde dün gece saatlerinde çıkan yangında, 2 kardeş hayatını kaybetti. Yangın sırasında evdeki diğer aile üyeleri dışarı çıkmayı başarırken, Yusuf Ali ve Yusuf Ömer Taşkın evin içinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Yangının ardından güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kardeşlerin cenazeleri, Dereli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Ocak 2025 17:49, Son Güncelleme : 04 Ocak 2025 17:51
Yazdır
Yangında ölen 2 kardeş, yan yana toprağa verildi

Edremit ilçesi Dereli Mahallesi 13 Sokak'taki Coşkun Taşkın'a ait müstakil evde, dün saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Evdeki Zehra Taşkın (40) kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Bu sırada evin diğer bölümünde baba Coşkun Taşkın (40) ile uyuyan babaanne Zeliha Taşkın, yangını fark edip dışarı çıktı ancak eve giremedi.

Yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yapılan kontrolde Yusuf Ali Taşkın ve kardeşi Yusuf Ömer Taşkın'ın öldüğü belirlendi. Yaralanan Zehra Taşkın ise hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada 2 kardeşe ait son görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; annesi Zehra Taşkın ile önceki gün, gündüz saatlerinde markete gelen Yusuf Ali'nin yiyecek ve içecek aldığı, Yusuf Ömer'in ise bebek arabasında oturduğu anlar yer aldı.

Kardeşlerin cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morgundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Dereli Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi.

Mahalle mezarlığında öğle vakti yapılan kardeşlerin cenazesine, Coşkun Taşkın'ın yanı sıra Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, siyasi parti temsilcileri, aile yakınları ve mahalleli katıldı. Zehra Taşkın ise hastanede süren tedavisi nedeniyle cenazeye katılamadı. Taşkın kardeşler, gözyaşlarıyla Dereli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber