Kişiye özel şartlardan dolayı beş kadroya beş başvuru olacak!

31 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi tarafından beş öğretim görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.

Bunları sizlerle paylaşalım:

Söz konusu kadroları dikkatli incelediğimizde; her birisinde doğrudan belirli bir adayı tanımlayan şartların yer aldığını, başka bir adayın başvurusunun imkansız olduğu görülmektedir.

Örneğin; Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakım programı Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda tam 10 şart birden aranmıştır:

-Yükseköğretim Kurumlarında en az bir dönem ders vermiş olmak,

-Travma,

-Travma, -Geçici Koruma,

-Covid-19,

-Güvenlik Algısı,

-Kültürel Değişim,

-Göç,

-Küreselleşme,

-Gündelik Yaşam ve Toplumsal Cinsiyet,

Konularında çalışmaları bulunmak."



İlgili üniversite tarafından ön değerlendirme sonuçları 20 Ocak 2025 günü ilan edilecektir. Şayet belirttiğimizin aksi bir durum olması halinde buradan tekrar sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

20 Ocak 2025 günü görüşmek üzere!

