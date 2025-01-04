Cumhurbaşkanı Erdoğan: SGK'yı batırmak bir CHP geleneği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ordu İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"AK Parti mensupları arasında makam ihtirası değil, memlekete hizmet tutkusu vardır.

Muhalefet partileri koltuk hırsı ile kavga ederken biz sadece millete hizmetle meşgulüz. Büyük ve güçlü Türkiye hayalinin peşinden koşuyoruz.

Ordu Karadeniz'in baş tacıdır. Ülkemizin tarım ve ihracat üssüdür. Kültür ve turizmin göz bebeğidir.

CHP'YE SGK BORÇLARI ELEŞTİRİSİ

Muhalefetin ortada eseri yok, bitirdikleri projeleri yok. Yatırımları yok ama bakıyorsunuz SGK borçları katlanarak artıyor. Anladığımız kadarıyşa SGK'yı batırmak bir CHP geleneği.

Sırf alacağını talep etti diye ellerinden gelse SGK'yı linç edecekler. Böyle bir arsızlığa kanaatince CHP haricinde hiçbir yerde rastlanamaz. Borcun ödenmesini istemek suç ve kabahat değil.

Belediyelerin SGK'ya borç stokunun yüzde 70'i yine ana muhalefete ait. Türkiye'nin SGK'ya en borçlu 30 belediyesinden 23'ü CHP'li.

SGK borçlarının yüzde 65'i bunlara ait. Belediyeler CHP'ye geçtiğinde hizmetlerin standartları düşüyor.

SGK'nın CHP'li belediyeler eliyle felç edilmesine göm mü yumalım? Milletin hakkını sonuna kadar korumakta kararlıyız.

SURİYE'DE YENİ DÖNEM

Sınırın ötesinde tarih yeniden yazılıyor. CHP'liler olayı anlamaya çalışmıyor.

Biz Suriye'ye adım atmadık ama Suriye'yi evelallah her yönüyle ele almak suretiyle şu andaki hale getirdik. Şu anda Suriye'de yeniden bir güneş doğuyor"