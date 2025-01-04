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TikTok'taki kolonya akımı, 10 yaşındaki çocuğun sonu oldu

İzmir'in Bornova ilçesinde 10 yaşındaki Mert Yetiştiren, TikTok'ta izlediği kolonya yakma akımını evde tek başına deneyerek, üzerine kolonya döküp çakmakla ateşe verdi. Alevlerin kontrolünü kaybeden çocuk, vücudunda ciddi yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan Mert Yetiştiren, 16 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2025 19:19, Son Güncelleme : 04 Ocak 2025 19:21
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TikTok'taki kolonya akımı, 10 yaşındaki çocuğun sonu oldu

Olay, 17 Aralık günü Bornova ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , evde tek başına olduğu öğrenilen 10 yaşındaki Mert Yetiştiren, TikTok'ta kolonya yakma akımı videolarını izleyerek deney yaptı.

Üzerine kolonya döken ve çakmakla ateşe veren küçük çocuk daha sonra alevleri söndüremedi ve vücudunda yanıklar meydana geldi.

Zor çabalarla ateşleri söndüren çocuk daha sonra durumu telefonla ailesine bildirdi. Eve gelen anne daha sonra Mert Yetiştiren'i hastaneye kaldırdı.

16 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Mert Yetiştiren, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından küçük çocuk, yakınları tarafından toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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