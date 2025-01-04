Onkoloji binasında yangın: 18 hasta tahliye edildi
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde onkoloji binasının 1'inci katında saat 16.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında binayı yoğun duman sararken, 18 hasta görevli ekipler tarafından 30 dakika içinde güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Ocak 2025 19:53, Son Güncelleme : 04 Ocak 2025 19:55
Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde onkoloji binasının 1'inci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangında 18 hasta, yaklaşık 30 dakika içerisinde tahliye edildi.
RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, onkoloji binasının 1'inci katında, saat 16.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.
Yangın sonrası binayı yoğun duman sararken, 18 hasta ise 30 dakika içerisinde görevlilerce tahliye edildi.
Ekipler, yangının çıkış nedeni belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)