Adalet Bakanlığı'ndan sahte hesap hakkında açıklama

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, personeli hakkında sahte hesaplar üzerinden yapılan mesnetsiz iddialar ve gerçek dışı paylaşımlar nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gerekliliği doğduğunu duyurdu.

Bakanlık, söz konusu paylaşımlar ve iddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirterek, bu tür asılsız söylemlere karşı gerekli hukuki işlemlerin yapılacağını vurguladı.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklamalar yapılacağı ifade edilirken, ilgili birimler tarafından yapılan araştırma sonucunda, sahte hesaplar aracılığıyla yayılan bu iddiaların kaynağı ve sorumluları hakkında gerekli adımların atılacağı belirtildi.