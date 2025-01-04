Akgün'den 4 maçta 4 gol 4 asist
Galatasaray'ın formda ismi Yunus Akgün, Göztepe maçında da sahne aldı. Milli futbolcu, takımının ikinci golünü kaydederek son 4 maçta 4 gol ve 4 asistle dikkat çekti. 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon toplamda 21 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ocak 2025 21:23, Son Güncelleme : 04 Ocak 2025 21:24
Galatasaray'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün gollerine devam ediyor.
Akgün, takımının Göztepe ile oynadığı maçta da ağları havalandırdı.
Milli futbolcu takımının ikinci golüne imza attı. Akgün bu golle son 4 maçta 4 gol 4 asistlik katkı yapmış oldu.
TOPLAMDA 21 MAÇTA 10 GOL
24 yaşındaki Akgün, toplamda sarı kırmızılılara bu sezon 21 maçta 10 gol 6 asistlik katkı sağladı.