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Galatasaray 2025'e galibiyetle 'merhaba2 dedi

Galatasaray, Süper Lig'deki ilk 2025 maçında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek namağlup serisini sürdürdü. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Victor Osimhen'in penaltı golü ve Yunus Akgün'ün şık vuruşuyla galibiyete ulaşan sarı-kırmızılı ekip, puanını 47'ye çıkararak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ocak 2025 21:25, Son Güncelleme : 04 Ocak 2025 21:27
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Galatasaray 2025'e galibiyetle 'merhaba2 dedi

Galatasaray, 2025'teki ilk maçında Göztepe'yi konuk etti.

RAMS Park'taki müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi Galatasaray, 10. dakikada Victor Osimhen'in attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol Nijeryalı yıldızın Süper Lig'deki kaydettiği 10. gol oldu.

Konuk Göztepe, 27. dakikada Romulo Cardoso ile RAMS Park'ta eşitliği yakaladı: 1-1 İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Ev sahibi Galatasaray, bu sezonki parlayan yıldızı Yunus Akgün ile 61. dakikada yeniden öne geçti: 2-1

Galatasaray'da Lucas Torreira'nın 80. dakikada attığı gol uzun bir VAR incelemesinden sonra iptal edildi.

Kalan sürede skor değişmedi ve Galatasaray, renktaşı Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Yoluna namağlup devam eden ve puanını 47'ye çıkaran Galatasaray, maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 11'e çıkardı.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 maça çıkan Okan Buruk'un öğrencileri, 15 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Göztepe ise 28 puanda kaldı.

Bu arada karşılaşma öncesinde Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Kayserispor mücadelesiyle sarı-kırmızılılarda 100. resmi maçına çıkan defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'ya plaket takdim ederken, üzerinde 100 numaralı ve adının yazılı olduğu forma hediye etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar da Bardakcı'yı alkışladı.

Geçtiğimiz günlerde Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, müsabaka öncesinde unutulmadı. Stat hoparlörlerinden Tayfur'un şarkıları çalınırken, taraftarlar da eşlik etti. Ayrıca stat barkovizyonlarında da Ferdi Tayfur'un fotoğrafı yer aldı.

Galatasaray taraftarı, Göztepe maçında da takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta oynanan mücadelede tribünler dolarken, sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı. Göztepe taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

8. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Soldan kullanılan korner atışında Djalma'nın müdahalesiyle Kaan Ayhan yerde kalırken hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.

GOL: 10. dakikada kazanılan penaltı atışında meşin yuvarlağın başına geçen Osimhen, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

GOL: 27. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Dennis'in savunmanın arkasına uzun pasında Davinson Sanchez'den önce meşin yuvarlağı kapan Romulo, ceza sahası içi sol çaprazından sert vurdu, direğe de çarpan top Muslera'nın sağından filelerle buluştu: 1-1.

43. dakikada Göztepe ikinci gole yaklaştı. İzmir ekibinin hızlı atağını kesmek isteyen Jakobs'un ters vuruşunda Muslera'yı geçen top direğin dibinden kornere gitti.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

GOL: 61. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Mertens, sağdan savunmanın arkasına sarkan Yunus Akgün'e pasını aktardı. Bu futbolcu çaprazdan sert şutla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelerle buluşturdu: 2-1.

76. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Dennis'in ceza sahasına gönderdiği ortada Juan kafayla Romulo'ya indirdi. Bu futbolcu rakibinden sıyrılıp karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yapmak isterken Jakobs son anda araya girdi, boşta kalan topu Muslera, iki hamlede kontrol etti.

80. dakikada Sara'nın soldan kullandığı korner atışında Barış Alper Yılmaz'ın kafayla indirdiği topa Abdülkerim Bardakçı vurdu. Kaleci Lis'in yakın mesafeden çeldiği top Osimhen'e çarpıp Torreira'nın önünde kaldı. Torreira, topu kafayla ağlara gönderdi. Gol, incelemenin ardından ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

90+8. dakikada Galatasaray hızlı çıktı. Rakip ceza sahası önüne topla gelen Sallai, sağdan atağa katılan Batshuayi'ye meşin yuvarlağı aktardı. Batshuayi'nin çaprazdan sert şutunda kaleci Lis, gole izin vermedi. Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Alper Akarsu, Abdullah Bora Özkara, Deniz Caner Özaral

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 87 Berkan Kutlu), Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz (Dk. 90+2 Nelsson), Mertens (Dk. 74 Sallai), Yunus Akgün (Dk. 90+2 Jelert), Osimhen (Dk. 87 Batshuayi)

Göztepe: Lis, Koray Günter, Heliton, Bokele, Nielsen (Dk. 89 Taha Altıkardeş), Dennis (Dk. 89 Ahmet Ildız), Miroshi, Matsuki (Dk. 69 Juan), Djalma Silva (Dk. 89 İsmail Köybaşı), Tijanic (Dk. 69 Victor Hugo), Romulo

Goller: Dk. 10 Osimhen (Penaltıdan), Dk. 61 Yunus Akgün (Galatasaray), Dk. 27 Romulo (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 9 Djalma, Dk. 37 Dennis (Göztepe), Dk. 58 Sara (Galatasaray)

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