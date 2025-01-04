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Mardin'de zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı

Mardin'in Ömerli ilçesi Şafak Mahallesi'nde, akşam saatlerinde iki otomobil ve bir hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ekipler tarafından hastanelere sevk edilirken, Ramazan Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Ocak 2025 22:05, Son Güncelleme : 04 Ocak 2025 22:06
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Mardin'de zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı

Kaza, 18.20 sıralarında Ömerli ilçesi Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. Plakaları ve sürücüleri belirlenemeyen 2 otomobil ile 1 hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada araçlardaki Nurullah Ş. (21), Ömer S. (22), Necla K. (38), Uğur Ü. (42), Irmak Ç. (2) ve Ramazan Ö. (62) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan Ramazan Ö.'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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