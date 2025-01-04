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Murat Övüç gözaltına alındı

Murat Övüç dini değerleri aşağılamak suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan Murat Övüç Vatan Emniyet'e götürülüyor

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ocak 2025 23:06, Son Güncelleme : 04 Ocak 2025 23:28
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Murat Övüç gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uçakta türban takıp seyahat eden ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü fenomen Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı.

MURAT ÖVÜÇ GÖZALTINA ALINDI

Başlatılan soruşturma kapsamında, Murat Övüç dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Fenomen Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde seyahat ettiği uçakta türban taktığı anları "İstanbul geliyore" notuyla paylaşmış, "Ne mi yapsam yakışır kız? Bak, buyur" ifadelerini kullanmıştı.

MURAT ÖVÜÇ KİMDİR?

Murat Övüç, 1968 yılında Van'da dünyaya geldi. Partevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu. Üç ablası ve bir abisi olan Murat Övüç, 5 kardeşin en küçüğü. 7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu olan Murat Övüç, Beyoğlu'nda otel ve restoran işletiyor.

Tüm bunların yanı sıra yönetmenliğini Sedat Kapurtu'nun üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli komedi filminin oyuncu kadrosunda yer almıştı. Öte yandan Övüç, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla biliniyor.

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