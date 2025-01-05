Cevdet Yılmaz: 2025'te enflasyonu daha az konuşacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni yılda birçok kesime müjde verdi. Üretim ve istihdam destekleriyle kalıcı refah artışını sağlamayı hedefleyen programlar hakkında çalıştıklarını anlatan Yılmaz'ın ilk müjdesi KOBİ'lere oldu. 2024 yılını değerlendirip 2025 plan ve beklentilerine dair açıklamalarda bulunan Cevdet Yılmaz "Bütün dünyada istihdam oranları azalırken, biz işsizliği tek hanede tutmayı başardık. İstihdamı desteklemek adına asgari ücrette işveren desteğini 700 liradan 1.000 liraya çıkarmıştık. Şimdi, şartlarını daha sonra açıklamak üzere, istihdamını koruyan KOBİ'lere KOSGEB aracılığıyla çalışan başına 2.500 liralık ilave destek sağlamanın çalışmasını yapıyoruz" dedi.

ÜRETİMLE BİRLİKTE REFAH ARTACAK



Reel kesimi, çiftçiyi, esnafı destekleyen programların peş peşe açıklanacağını ifade eden Yılmaz "Kredileri üretim, istihdam, ihracatı artırma çerçevesinde sağlayacağız. Gençlik ve aile programları olacak. Konut, enerji, gıdada arz yönlü yükselişler enflasyonu da düşürecek, refahı artıracak. Üretimi artırmak için sulama projelerine daha fazla destek vereceğiz. Bu ödenekler tasarruf programında olmayacak. Gıda arzını, tarımsal üretimi artırarak fiyat istikrarını sağlayacağız. Lojistiği destekleyerek tarımsal üretimdeki yüzde 30'luk kaybın önüne geçeceğiz, akıllı tarım uygulamalarıyla gıda arzını destekleyeceğiz. Üretim alanları ile tüketim alanlarını yaklaştırarak maliyeti azaltacağız" ifadesini kullandı.

EVLENMEK İSTEYENLERE FAİZSİZ KREDİ



Son dönemde yaşanan doğurganlık oranı düşüşlerini azaltacak tedbirler de yolda. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz şunları söyledi: Kariyerdi, eğitimdi derken evlilik yaşı yükseldi. Erkekte 29, kadınlarda 26'ya çıkmış durumda. Yaş ilerledikçe çocuk sahibi olma oranı da düşüyor. Faizsiz kredi başta olmak üzere, vereceğimiz desteklerle evliliklerin önündeki engelleri azaltacağız. Ardından kadınlar 'iş mi ev mi' tercihine zorlanmadan çalışabilsin diye şartları oluşturacağız. Bakım hizmetleri, çalışma şartlarındaki esneklik gibi. Yüksek öğrenim gören kadınlarda istihdam oranı yüzde 60'lara ulaşıyor. Desteklerle oran daha da yükselecek. Birçok sektörde çok ciddi oranda kadın oranı göreceğiz. Görmediğimiz alanlarda kadın olacak. Büyüyeceğiz. Böylece açık iş şikayetleri azalacak, çocuk sahibi olma oranları artacak.

BES VE TAMAMLAYICI EMEKLİLİĞE DESTEK



Yılmaz bireysel emekliliğe desteğe de devam edeceklerini belirterek "Tamamlayıcı emeklilik ve benzeri uygulamalara destekle finansal enstrümanları ve tasarruf oranlarını artırmak için desteğe devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ÇALIŞMA YAPACAĞIZ



Cevdet Yılmaz, en düşük emekli aylığı ile ilgili olarak da şu değerlendirmede bulundu: En düşük emekli aylığı bugün geldiğimiz noktada 12 bin 500 liraya çıkmış durumda. Kök ücretleri daha düşük olan, oldukça önemli sayıda emeklimiz bundan istifade ediyor. Kök ücretinden daha yüksek bir emekli ücreti almış oluyor. Bunu kanunla ancak değiştirebiliyorsunuz. Bu konuda bir çalışma yapacağız. Diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek. Nihai çalışma tamamlandıktan sonra grubumuzla kanun çalışmasını gündeme taşıyacağız. Ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum" dedi.

2025'TE ENFLASYONU DAHA AZ KONUŞACAĞIZ



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024'te öngörü ve hedeflerin büyük oranda gerçekleştiğini, 1,3 trilyon dolarlık milli gelir, 15 bin doları aşan kişi başı gelir seviyesine ulaşıldığını, yüzde 3,5'lik enflasyon, program hedeflerine gerçekleşmeler görüldüğünü söyledi. Programa güven, makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ile paralel olarak kredi risk priminin 250 civarına kadar düştüğünü, kredi derecelendirme kuruluşlarından peş peşe not artışı geldiğini, bu iyileşmelerin devam etmesini beklediklerini anlatan Yılmaz "Enflasyon OVP'deki hedefin üzerinde, yüzde 44,3 olarak gerçekleşti. Hazirandan bu yana 31 puanlık gerileme var. Bu sene sonu için yüzde 17-25 aralığında hedef enflasyon var. Merkez Bankamız biraz daha yüksek bir rakam tahmin ediyor. 17-25 aralığı belirtiliyor ama 25 üst seviye. 20'nin altı, görülmeyecek bir rakam değil. 2026 için tek hane hedef" diye konuştu. Bu sene enflasyonun daha az konuşulacağına dair tahminde bulunan Yılmaz, reel kesim ve hane halkının enflasyon beklentisinde katılığın azalmasının, mücadelede başarıyı artıracağını da ifade etti.

YENİ SURİYE, SIKINTILARI AZALTACAK



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'deki halk hareketiyle başlayan dönemin önemli gelişmeler getireceğini anlattı. Yılmaz "Suriye'de diktatör gitti, çatışmalar bitti. Bu bir halk devrimi. En acil konu siyasi istikrar. Yeni anayasa, yeni yönetim acil konular" dedi. Güvenlik ve istikrar, göç ve güvenlik riskini azaltacak olan yeni durumun Türkiye'nin terörle mücadelesine de katkı sağlayacağını ifade eden Yılmaz "Aynı zamanda yeniden imarda biz de önemli katkı sağlayacağız. Lojistik, dış ticaret ve Suriye'nin gelişmesi anlamında destek olacağız. Karşılıklı yatırımlar her iki ülkeye de katkı sağlayacak. Komşu Suriye'nin yanında olacağız, her türlü tecrübe paylaşımını yapacağız" diye konuştu. Suriye için dünyaya çağrı da yapan Yılmaz "Dost ülkelere görev düşüyor. Esed yaptırımları kalkmalı. Dost ülkeler yeniden yapılanma için finansal destek sağlamalı. Bunun için çağrı yapıyoruz. Diplomasimiz çalışma yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en büyük sorunu olan terörün bitmesi noktasında önemli bir aşamanın görüldüğünü dile getiren Yılmaz şöyle konuştu: Terörün direkt ve yan etkileri çok büyük. Şantiyelere saldırdılar, bölgeye yatırım yaptırmadılar. Terör olan bölgeye turist gitmedi, yatırım yapılamadı. İnsanlar yaylaya bile çıkamadı ve en büyük zararı bölge insanı gördü. Birçok iş adamı memleketini bırakıp başka bölgeye gitti, yatırımcı kaçtı. Şimdi terör azalınca faydasını da en çok bölge insanı görecek. Turizm artacak, bölgeye yatırım gidecek. Terörden temizlenen bölgelerde etkiyi görüyorsunuz. Gabar, hayvancılıkta dev tesisler, dolu oteller birer gösterge. Ekonomi canlanıyor. Terörün her türlüsüne, FETÖ'ye, DEAŞ'a, PKK'ya karşı mücadelede büyük başarı sağlandı. Sayın Bahçeli, ülkenin bekasını düşünen bir devlet adamı. Hedef terörsüz Türkiye. Türkiye Yüzyılı; huzurun, kardeşliğin de yüzyılı. Terör kalkınmanın da demokrasinin de düşmanı.

SOSYAL KONUTTA ATAK



Deprem yükü azaldıkça kaynakların sosyal konuta yönlendirileceğini söyleyen Cevdet Yılmaz "Sosyal konut hamlesini nüfus planı ile ilişkilendireceğiz. Hane halkı 3 küsur kişiye düşmüş durumda. Projeler buna göre şekillenecek. Afetlere dayanıklı, fonksiyonel, kitlesel üretimle sosyal konut hedefimiz olacak. Bu yıl deprem yükü azalacak, konut hamlesiyle hem konut fiyatları hem kiralar daha makul seviyeye gerileyecek" diye konuştu.

DEPREME 2,6 TRİLYON TL ÖDENEK



2023 Şubat'ında yaşanan depremin finansal yansımasının büyük bölümünün geçen yıl görüldüğünü, 2,6 trilyon lira ödenek öngörüldüğünü belirten Yılmaz "Yitirilen acısının karşılığı yok. Biz depremin maddi etkisini bertaraf etmeye çalışıyoruz. Büyük maliyete rağmen bütçemiz öngörülenden iyi" dedi.

İHRACATIMIZ ARTACAK, YÜZDE 4 BÜYÜYECEĞİZ



2025 öngörülerine dair açıklamalarda da bulunan Cevdet Yılmaz, faizin düştüğünü, dış taleple birlikte ihracatın arttığını, iç talebin de desteğiyle yüzde 4 büyüme beklentisinde olduklarını anlattı. Makro-istikrarı sağlamaya çalışırken, reel sektörü ayakta tutmaya çalışan, sosyal kesimleri gözeten yaklaşım benimsediklerini anlatan Yılmaz, 32 milyon 970 bin seviyesindeki istihdamı artırmaya dair çalışmaların da süreceğini dile getirdi.

CANAN ERASLAN