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Bakanlıktan yeni hamle: Kesimhanelere kamera zorunluluğu geliyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kesimhanelerde izleme ve denetim süreçlerini güçlendirmek amacıyla yeni bir düzenleme getirildiğini açıkladı. Bu düzenleme kapsamında, kesimhanelerin çeşitli alanlarına kamera yerleştirilmesi zorunlu hale getirildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Ocak 2025 07:35, Son Güncelleme : 05 Ocak 2025 07:43
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Bakanlıktan yeni hamle: Kesimhanelere kamera zorunluluğu geliyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güncellenen ve yayım safhasına gelen yönetmelikle kesimhanelerde görüntüleme sistemlerinin kullanılmasının mecburi hale geleceğini bildirdi. Onay belgesi almadan kesimhanelerin faaliyetine izin verilmediğini vurgulayan Yumaklı, gerekli resmi kontroller yapılarak asgari teknik ve hijyenik şartları uygun kesimhanelere onay belgesi verdiklerini kaydetti. Yumaklı, kesimhanelerde kesim öncesi ve sonrası muayeneler ile diğer resmi kontrolleri gerçekleştirmek üzere resmi veteriner hekimlerin görevlendirildiğine dikkati çekerek, buraların hayvan sağlığı, refahı ve hijyen kurallarına uygun faaliyet göstermelerinin zorunlu olduğunu bildirdi.

CANLI İZLENEBİLECEK

Güncellenen ve yayım safhasına gelen "Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği"ne ilişkin bilgi veren Yumaklı "Kesimhanelerde canlı hayvanların, karkasların, yan ürünlerin ve personel hareketlerinin izlenmesi maksadıyla hayvan bekleme ve hayvanların kesimlerinin ve diğer işlemlerin yapıldığı tüm alanları geniş açıdan görecek şekilde yüksek çözünürlüklü, en az bir ay kayıt yapabilen ve Bakanlığımız ilgili birimlerince canlı olarak izlenebilecek görüntüleme sistemlerinin kurulması için halen yürürlükte olan 'Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'ni yeniden güncelledik. Güncel yönetmeliğin en kısa sürede yayımlanmasını planlıyoruz. Bu yasal düzenleme neticesinde kesimhanelere görüntüleme sistemlerinin kurulması ile hayvan refahı ve kesimleri ile personel davranışları gibi kesim öncesi ve sonrasına ilişkin tüm işlem basamakları, gıda işletmecisi ve Bakanlığımız ilgili birimleri tarafından sürekli ve düzenli takip edilecektir" dedi.

İZİNSİZ KESİM ENGELLENECEK

Kesimhanelere görüntülü sistem kurulmasını bu yıl mecburi hale getireceklerini ifade eden Bakan Yumaklı, yeni uygulamayla Bakanlığa beyan edilen gün ve saatler dışında kesim yapılmasının engelleneceğini vurgulayarak şunları kaydetti: Kulak küpesi olmayan tanımlanmamış hayvan kesimi yapılmasının önüne geçilecek. Kesim öncesi ve kesim sırasında hayvan refahına uygun davranış sergilenmesi sağlanacak. Kesim ve sonrasında hijyen kurallarına uygun işleyiş takip edilecek. Başta gıda güvenliği ve hayvan refahı olmak üzere birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

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