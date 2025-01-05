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Türkiye, Suriye'de ABD'yi adım adım izliyor

Türkiye, Suriye'de ABD'nin her hareketini izliyor. PKK silah bırakırsa, Kandil'dekiler Avrupa'ya kaçacak. Suriye ile deniz yetki anlaşması dengeleri değiştirecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Ocak 2025 07:43, Son Güncelleme : 05 Ocak 2025 07:29
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Türkiye, Suriye'de ABD'yi adım adım izliyor

Türkiye Gazetesi'nden Akif Bülbül'ün haberine göre; güvenlik kaynakları, Suriye'de yaşanan gelişmeler ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışı ile başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecini değerlendirdi.

Kaynaklar, özetle şunları söyledi:

TÜRKİYE YARDIMA HAZIR: Yeni yönetim iyi niyetle hareket ediyor. Kısa süre içinde ülkeyi toparlamak için çalışma yapıyorlar. Türkiye; ekonomik hayatın ve ticaretin canlandırılması, ülkenin yeniden imar ve inşa edilmesi, talep gelmesi halinde devlet sisteminin yerleşmesi konusunda her türlü yardımı verecek. Askeri yapılanma için de hiçbir destek esirgenmeyecek.

DENİZ YETKİ ANLAŞMASI: Suriye, coğrafi olarak Akdeniz'e açılan önemli bir kapı. Otorite kurulduğunda, ileride Suriye ile yapılması planlanan Deniz Yetki Anlaşması ile Akdeniz'de dengeler değişecektir. Türkiye, bölgede kurduğu diplomatik ilişkilerden umutlu. Akdeniz'de kıyısı bulunan Lübnan da bizimle hareket etmeyi planlıyor. Böylece, Akdeniz havzasındaki enerji kaynaklarında gözü olan ve paylaşmak için hesap yapan ülkeler tedirginlik içine girdiler. Hesapları altüst oldu. Böyle bir anlaşma, hem Suriye'nin hem Türkiye'nin etkinlik ve yetkinliğini artıracak.

TRUMP'UN TAVRI ÖNEMLİ: Türkiye, Suriye'deki barış ve huzurun sağlanması, üniter yapısının korunması için diplomatik temaslarına devam ediyor. ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'un göreve gelmesiyle birlikte alacağı tutumu çok önemsiyoruz. Trump'un Suriye'den askerini çekmesi halinde terör örgütü sahipsiz kalacaktır. Çıkıp çıkmama ikilemi yaşayan Rusya ile hakimiyet kurmaya çalışan İran'ın eski gücü kalmadığı için Suriye ve bölgede çok rahatlama yaşanacak. Ankara, terör örgütü PKK ve YPG unsurları ile mücadelesini kesintisiz olarak sürdürüyor. Sınır ötesinde büyük operasyonların yapılıp-yapılmaması Trump'un izleyeceği politikaya bağlı ama TSK her zaman operasyonlarına hazırlıklı.

ÜS DEĞİL, KONTROL NOKTASI: ABD'nin YPG'ye destek vermek için Ayn el-Arab'ta bir üs kurması söz konusu değil. Ama terör örgütüne "Biz sizin yanınızdayız. Kendinizi yalnız hissetmeyin" adı altında mesaj vermek için bir kontrol noktası kurmak istiyorlar. Bölgede istihbarat kaynakları üzerinden sürekli alan kontrolü yapılıyor. Şu ana kadar herhangi bir hareketlilik söz konusu değil.

KANDİL'DEKİ ELEBAŞLAR AVRUPA'YA KAÇACAK: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz bir Türkiye" için yaptığı öneri çok saygıdeğer ve önemli. Silahların bırakılması konusunda bir ümit doğdu. Böyle bir amaca ulaşılması halinde, Suriye'deki terör unsurları olumsuz yönde etkilenecektir. İmralı tutuklusu teröristbaşı Öcalan ile irtibat kurulmasının sebebi, hala etkisinin sürmesi. Demirtaş'ın süreç içinde olmaması, Kandil ile arasının bozuk olmasından kaynaklanıyor. Kandil'deki sözde yöneticilerin silah bırakılması halinde Avrupa ülkelerine kaçma ihtimalleri çok kuvvetli.

TERÖRİSTE AF YOK: Terör örgütünün lağvedilmesi ve silahların bırakılması halinde teslim olanlar, yargılanacak. Yargı suçsuz bulması halinde serbest kalacaklar. Hiçbir şekilde teröristlerin affedilmesi mümkün değil. Böyle bir şey yok.

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