Firari meclis üyesi PKK finansörü çıktı

Terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sağ kolu olan ve belediyedeki kritik birimleri bağladığı yardımcısı Osman Yalçın'ın para ilişkileri ortaya çıktı. Yurt dışına firar eden Yalçın'ın HDP Genel Merkezi'ne milyonlarca liralık mal sattığı belirlendi. Yalçın'ın PKK hükümlüleriyle ve FETÖ soruşturması geçiren 2 kişiyle olan para trafiği bulunuyor. Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı firari Yalçın'ın 13 ayrı banka hesabı olduğu, 29 Ocak 2017 ila 13 Kasım 2024 tarihleri arasında 231 farklı kişi ve şirket hesabı ile arasında 88 milyon 370 bin 472 bin para ilişkisinin bulunduğu tespit edildi.

PARA HAREKETLERİ DETAYLI İNCELENDİ



Osman Yalçın'ın 52 şahıs/şirket hesabından 21 bin 76 lira para aldığı, 155 kişi veya şirket hesabına 21 milyon 966 bin 512 lira EFT gönderdiği belirlenirken; Yalçın'ın 20 şahıs veya şirket hesabından toplam 33 milyon 412 bin 371 lira havale aldığı, 40 şahsa veya şirket hesabına 62 bin 244 lira havale gönderdiği tespit edildi. Yalçın'ın kripto para birimleriyle de işlem yaptığı belirlendi. Osman Yalçın'ın 2 şahıs veya şirket hesabından toplam 33 milyon 412 bin 371 TL karşılığı OKT isimli kripto paradan aldığı ortaya çıktı.

HDP'NİN HAZİNE YARDIMI YALÇIN'IN ŞİRKETİNE



Osman Yalçın'ın adına kayıtlı olan Atlastaş isimli şirket hesabından 2017-2021 yılları arasında 411 bin 500 TL para transferi yapıldığı belirlendi. Yalçın'ın adına kayıtlı Atlastaş Yapı şirketinin 2024 yılında DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi'ne 23 milyon 270 bin liralık mal satışı, DEM Partili Van İpekyolu Belediyesi'ne ise 565 bin 950 liralık mal satışı yaptığı tespit edildi. Yine Osman Yalçın adına kayıtlı Atlastaş isimli şirketin HDP Genel Merkezi'ne 2023'te 28 milyon 93 bin liralık, 2022'de 16 milyon 791 bin liralık, 2021'de 5 milyon 361 bin liralık ve 2020'de ise 689 bin liralık mal satışı yaptığı ortaya çıktı.

PKK ÜYELERİYLE PARA ALIŞVERİŞİ



Osman Yalçın'ın arasında para alışverişi bulunan kişilerden bazılarının PKK/KCK üyesi olmaktan ötürü hükümlü olduğu, bir kısmının da PKK/KCK üyeliğinden işlem gördüğü tespit edildi. PKK/KCK silahlı terör örgütü kurma yönetme hükümlüsü A.T.'nin Yalçın ile EFT işlem açıklaması üzerinden iki defa iletişim kurmaya çalıştığı belirlendi. Yalçın'ın PKK/KCK silahlı terör örgütü kurma yönetme suçundan işlem gören A.O., A.U., A.T., B.Y., B.K. ve C.K. ile arasında para alışverişi olduğu tespit edildi. Yalçın'ın terör amaçlı propaganda yapma suçundan Van Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 ayrı dosyası bulunan E.Y. ile 68 defa para alışverişi yaptığı da belirlendi.

KHK'lılara da para gönderdi



Osman Yalçın'ın 2014 yılında terör örgütü propagandası yapmaktan 11, terör örgütüne yardım yataklıktan bir ve terör örgütüne üye olmaktan 2 suç kaydı bulunan E.K.'ya para gönderdiği de tespit edildi. 677 sayılı KHK ile Silvan Belediyesi'nde memur iken 'PKK üyeliği' suçuyla kamu görevinden men edilen H.T'nin 2013 yılında Yalçın'a para gönderdiği de belirlendi. Yalçın'ın 'terör örgütü propagandası yapmak ve suçu ve suçluyu övmek'ten işlem gören İ.Y. ile arasında 104 defa para alışverişi olduğu da saptandı. Öte yandan Osman Yalçın'ın 'PKK/KCK üyeliği ve propagandası yapmak' suçu ile 'terörizmin finansmanı'ndan işlem görmüş olan 26 kişiyle daha para alışverişi tespit edildi.

FETÖ'CÜLER LİSTEDE



Yalçın'ın para trafiğinde FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminden sonra yayınlanan KHK'larla ihraç edilen bazı kişilerin de olduğu ortaya kondu. Yalçın'ın 2019 yılında FETÖ'nün mali yapılanması operasyonunda işlem gören A.K.'ye 2023'te 2 bin TL para gönderdiği belirlendi. Yine Yalçın'ın 2013 yılında 2 bin TL para gönderdiği B.V'nin FETÖ'nün 'sohbet imamı' olduğu, 2 ByLock'u bulunduğu, Bank Asya'da hesaplarının olduğu ve firari olarak arandığı da tespit edildi.