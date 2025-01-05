Doğal gazını yakmayarak komşudan geçinene kötü haber

Kış mevsimi ve havaların soğumasıyla beraber, doğal gaz kullanım oranları arttı. Bu yıl havalar önceki yıllara göre erken soğurken, doğal gaz faturaları da cep yakmaya başladı. Yüksek gelen faturaların bir diğer nedeni ise kombisini açmayan veya odalardaki ısıtma peteklerini kapatan komşu olabilir.

"Komşuya dava açılabilir"

Avukat Kenan Demirezen, kombisini açmayarak faturanın yüksek gelmesine neden olan komşuya dava açılabileceğini belirtti.

Avukat Demirezen, "Kişi; gerek doğal gaz yakmamakla, gerek başka şekilde zarar veya rahatsızlık vermek gibi bir durumla karşı karşıya kalırsa, bu zararlarını temin etmek için hukuk yoluna başvurabilir" dedi.

Komşuların kat mülkiyetine uygun hareket etmesi gerektiğini ifade eden Avukat Kenan Demirezen, "Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 18. maddesi, Medeni Kanun'un 2. ve 3. maddelerine atıf yaparak; tüm komşuların, iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uygun olarak; kendi dairelerini, kendi kullanım alanlarını, ortak alanları, bu kaidelere uygun olarak kullanılmasını emrediyor. Eğer kiracılar veya o binayı kim kullanıyorsa; ortak alanları, kendi kullanım alanlarını, dairelerini kullanırken bu iyi niyet kurallarına, dürüstlük kurallarına uygun hareket etmezse; diğer komşuların, kullanıcıların zararına olacak şekilde hareket ederse, buna Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 33. maddesi hakimin müdahalesini öngörüyor" şeklinde aktardı.

"Bin TL, bin 500 TL öderken fatura yükseliyorsa fark talep edilebilir"

Avukat Kenan Demirezen, "Mesela kişi; normal ortalamada bin TL'lik, bin 500 TL'lik bir doğal gaz faturası ödüyorken, komşunun kombiyi çalıştırmaması sebebiyle bu rakam yükseliyorsa; 2 bin lira, 3 bin lira, 5 bin lira gibi bir doğal gaz faturası ödemek zorunda kalıyorsa, bu şekilde mahkemelere başvurarak bu farkı ondan talep edebilir" diye konuştu.

Demirezen, şöyle devam etti:

"Komşunuzun kombiyi yakmadığını tespit ettiğiniz zaman, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yönetimle ikaz edilebilir; fakat bunun en uygun yolu, mahkemeye başvurarak burada hakimin olaya müdahale edilmesini istemektir. Bu durumda zarar tespit edilir, komşunun buna sebebiyet verdiği ortaya çıkarsa yargılama gerektirir. Bu durumda komşu, zararını tazmin edecektir. Kişinin yakmasını veya yakmamasını gerektirecek özel sebep olabilir. Buradaki temel kriter; komşunun, kat malikinin veya o daireyi kullanan kişinin zararına olacak şekilde bunu zarar kastıyla yapması, o zararı ödeyeceği anlamına gelir."

"Ekonomik durumunu bildiğim için ona bir zarar vermek istemem"

İzmir'de yaşayan bazı vatandaşlarda, faturaların yüksek geleceği endişesiyle bazı odalardaki ısıtma peteklerini kapattıklarını söyledi.

Vatandaşlardan Kemal Yıldırım, "Evimiz merkezi sistem ile ısınıyor. Merkezi sistemde de bir kişi petekleri kapatırsa o da sorun oluyor. Merkezi sistem olmasaydı ve bana da zararı varsa bu hakkımı yeni öğrendim, dava açardım" dedi.

Mehmet Zeki Aslan ise şunları söyledi:

"Evimiz soğuk oluyor. Bu ay mesela bin 500 TL-2 bin arası fatura geldi. Bizim alt katımızda dükkan var, zaten kullanmıyorlar doğal gaz olduğu halde. Bazıları da açmıyor paranın fazla gelişeceği endişesiyle; çünkü en büyük sorun ekonomi. Dava açma konusunu bilmiyordum; ama komşularımızın ekonomik durumunu bildiğim için ona bir zarar vermek istemem. Herkes bütçesine göre yakıyor. Benim de evimde torun ve saire var, yakmak zorundayım."