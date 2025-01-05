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Yeni yıl denetimlerinde 436 bin araç ve sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı tedbirleri kapsamında 2 milyon 749 bin 743 aracın denetlendiğini ve çeşitli ihlaller nedeniyle 436 bin 630 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2025 08:55, Son Güncelleme : 05 Ocak 2025 09:04
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Yeni yıl denetimlerinde 436 bin araç ve sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Aralık 2024-2 Ocak 2025 tarihleri arasında 2 milyon 749 bin 743 araç denetlendiğini ve 436 bin 630 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, yeni yıl tedbirleri kapsamında 30 Aralık 2024-2 Ocak 2025 tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 2 milyon 749 bin 743 araç denetlendi. Alkol etkisinde araç kullandığı tespit edilen 5 bin 494 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 63, hız ihlalinde bulunan 110 bin 62, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 851, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 660, sürücü belgesiz araç kullanan 11 bin 971 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 884 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 436 bin 630 araca/sürücüye işlem yapıldı.

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