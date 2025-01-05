Emekli ve memura refah payı verilecek mi?

Geçtiğimiz hafta içinde aralık ayı enflasyon verileri açıklandı.

Verilerin açıklanması ile birlikte de memur ve emekli maaşları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 15.75, memur ve memur emeklisi ise yüzde 11,54 oranında zamlı maaş alacak.

Konunun uzmanları da ihtimalleri değerlendirmeye devam ediyor.

Akşam gazetesi yazarı, sosyal güvenlik uzmanı Okan Güray Bülbül, "Geçtiğimiz yıl ocak ve temmuz aylarındaki enflasyon ve zam oranlarına bakıldığında ocakta görevdeki memur ve memur emeklileri için yüzde 49.25, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise yüzde 37.57 oranında zam oranı oluşmuştu. Ancak 7495 sayılı Kanunla tüm emekliler ve görevdeki memurlar için zam oranı yüzde 49.25'e yükseltilmişti" dedi.

Bülbül, şöyle devam etti:

*Temmuz ayında ise bu kez SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 24.73, görevdeki memurlar ile memur emeklileri için ise yüzde 19.31 oranında zam ortaya çıkmıştı. Ancak bu kez memur ve memur emeklileri için 5 puanlık fark kapatılmamıştı. Şimdi görevdeki memur ve memur emeklileri 4.2 puanlık zam farkının kapatılmasını bekliyor. Bu çerçevede tüm emekliler ve görevdeki memurlar için zam oranının refah payı ile birlikte yüzde 20 ya da yüzde 25'e tamamlanması gündeme gelebilir.

*Halihazırda emeklilere en düşük 12.500 TL ödeniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak maaşlarına yüzde 15.75'lik zam ise kök aylıklar üzerinden yapılacak. Bu nedenle 10.383 TL ve altında kök aylığı olan emekliler hiç zam alamama riskiyle karşı karşıya.

*Kök aylığı 10.384 TL olan bir emekli yüzde 15.75'lik zam sonrası 12.019 TL kök aylığa erişecek. Yüzde 4 ek ödeme tutarı olan 480.7 TL ile birlikte 12.500 TL ocak maaşı olacak ve hiç zam alamamış gibi gözükecek" dedi.

*Diğer yandan kök aylığı 12.020 TL'nin altında olan emekliler de zam alacak, ancak bu zam oranı yüzde 15.75'in altında kalacak.

*Bu nedenle 12.500 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı rakamının mutlaka artırılması gerekiyor. En düşük emekli aylığı rakamının da 15.000 TL'ye yükseltilmesi söz konusu olabilir.