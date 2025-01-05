Binlerce kişinin emekliliği iptal olabilir!

SGK, milyonlarca emeklinin prim ödemesini geçmişe dönük incelemeye aldı. Ekipler şimdi prim ödemesinde usülsüzlük şüphesi bulunan emeklileri ifadeye çağırıyor. Son dönemde başlayan bu uygulamayla birlikte binlerce emeklinin tebligat almaya başladığı iddia edildi.

3 gün içinde ifade verecekler

Sözcü'nün haberine göre; herhangi bir işte çalışmamasına rağmen emeklilik için kendisini sigortalı gösteren ve 'naylon şirketler' üzerinden emeklilik hakkı kazananlar için denetimleri sıklaştıran SGK, incelemeye takılan emeklilerin 3 iş günü içerisinde ifade vermesini talep etti.

Geri ödeyecekler

Şüpheli durumdaki emeklilerin haksız şekilde aylık aldığına kanaat getirilmesi halinde, prim ödemeleri sistemden silinecek, bugüne kadar aldıkları emekli maaşlarını da yasal faiziyle birlikte geri ödemek zorunda kalacaklar.

Geriye dönük incelemelerin emeklilik tarihi itibarıyla 10 yıl boyunca sürdürülebileceği öğrenilirken, bu süreyi geçen ve usülsüz maaş alan emeklilere zaman aşımı nedeniyle iptal ya da iade cezaları uygulanamayacak.