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Türk fotoğrafçının F-4 fotoğrafı, 2024'ün en iyisi

NATO Hava Komutanlığı'nın 2024 yılına ait savaş uçağı fotoğraflarını içeren yarışmasında Türkiye'den havacılık fotoğrafçısı ve araştırmacısı Cem Doğut'un Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-4 Phantom fotoğrafı, 2024'ün en iyisi seçildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Ocak 2025 10:58, Son Güncelleme : 05 Ocak 2025 11:06
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Türk fotoğrafçının F-4 fotoğrafı, 2024'ün en iyisi

NATO Hava Komutanlığı'nın resmi X hesabı üzerinden her yıl aralık ayı boyunca, o yılın savaş uçaklarına ait en güzel hava fotoğraflarının yer aldığı yarışmayı, Türkiye'den havacılık fotoğrafçısı ve araştırmacısı Cem Doğut, ikinci kez kazandı. Geçen yıl Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'ların fotoğrafıyla 2023'ün en iyi hava fotoğrafı ödülünü kazanan Cem Doğut, bu yıl yine birinci oldu.

4 fotoğrafçıya ait savaş uçağı fotoğraflarının finale kaldığı yarışmada toplam 17 bin 63 oy kullanıldı. Oyların yüzde 76,7'sini alan Cem Doğut'un Türk Hava Kuvvetleri'nin F-4 Phantom uçaklarının 50'nci yılı dolayısıyla göl üzerinde uçuşunu gösteren fotoğrafı, 2024'ün en iyisi seçildi. Finalde Slawek Hesja Krajniewski'nin, İspanyol F-18'lerini güneş ışığıyla ve parlak bir şekilde yanan işaret fişekleriyle aydınlattığı fotoğrafı, yüzde 12,7 oranla 2'nci oldu. Bartosz Bera'nın bulutların üzerinde, işaret fişeklerinin ışığıyla turuncuya boyanmış F-16 fotoğrafı, yüzde 5,9 oranla 3'üncü oldu. Belinda Alker'in NATO Joint Warrior 24-1 tatbikatında uçak gemisi HMS Prince Of Wales'te kuzey ışıkları altında görüntülediği F-35'lere ait fotoğrafı da yüzde 4,7 oranla 4'üncü oldu.

50'NCİ YIL KUTLAMASINDA GÖRÜNTÜLEDİ

Cem Doğut, kasım ayında Türk Hava Kuvvetleri'nin F-4 Phantom uçaklarının 50'nci yıl kutlamaları sırasında çektiği fotoğrafla ilgili şunları söyledi:

"Gönül bağım olan Phantom'u A400M'in rampasından fotoğraflamak ömür boyu unutamayacağım bir andı. Air Forces Monthly dergisinin kapağında ilk kez bir Türk uçağının fotoğrafı 1993 yılında yayımlanmıştı. O zaman Bosna üzerinde görev yapan bir F-16'mızı yabancı bir fotoğrafçı fotoğraflamıştı. Aradan geçen 31 yılda bir daha kapağında Türk uçağı göremedik. Aradan geçen onca yılın ardından fotoğrafımın kapakta yayımlanması beni çok gururlandırdı. Havacılık fotoğrafçılığı kariyerimdeki en özel anlardan biri oldu."

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