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Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'dan 5 yıldır iz yok

Tunceli'de, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku (21) bulunamadı. Bugüne kadar 3 başsavcı değişen kentte, soruşturmanın çok yönlü ve derinlemesine yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Ocak 2025 11:30, Son Güncelleme : 05 Ocak 2025 11:26
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Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'dan 5 yıldır iz yok

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesi, 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Doku'nun bulunması için cep telefonu sinyallerini izleyen güvenlik güçleri, saat 11.29'da Atatürk Mahallesi'ndeki minibüs durağından üniversite aracına bindiğini tespit etti. Yol güzergahındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yapılan incelemelere rağmen Gülistan Doku'nun araçtan nerede indiği tespit edilemedi. Araştırmalar sonunda Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadükten geçen bir aracın kamerasına da Gülistan Doku'nun olduğu ifade edilen görüntü yansıdı. Dönemin valisi Tuncay Sonel koordinesinde Uzunçayır Baraj Gölü'nde AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleriyle sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Doku'ya ait ize rastlanmayınca çalışmalar sonlandırıldı.

BAŞ ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen erkek arkadaşı Rusya doğumlu Zeinal A., olaydan yaklaşık 2 yıl sonra Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. Zeinal A., 4 saat süren ifadenin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı ve hakkında yurt dışı yasağı konuldu. Zeinal A., sorgunun başında avukat talep etmezken, sorgunun devamında avukatla devam etmek istediğini belirtmişti. Zeinal A.'nın babası E.Y. hakkında da Gülistan Doku ile ilgili gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyadan ifşa ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Mahkeme, E.Y.'yi kişisel verileri ele geçirip, yaydığı gerekçesiyle 2,5 yıl hapse çarptırdı. Ayrıca sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde E.Y.'nin, 2018 yılında Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Saraçoğlu hakkında da sosyal medya üzerinden olumlu ifadeler kullandığı tespit edildi. Tunceli Valiliği'nin önerisi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından Zeinal A.'nın babası E.Y., polislik mesleğinden ihraç edildi. Ayrıca, Gülistan Doku dosyasında baş şüpheli Zeinal A.'nın, polislikten ihraç edilen babası E.Y.'ye ait olan ve polis tutanağında olaydan 1 gün önce Doku'nun zorla bindirilmeye çalışıldığı iddia edilen otomobilin, soruşturmanın açıldığı 7 Ocak'ta il dışına çıkarıldığı ve yaklaşık bir hafta sonra tekrar kente getirildiği ortaya çıktı.

KAMERA KAYDI İYİLEŞTİRİLEMEDİ

Gülistan Doku'nun telefon sinyalinin en son alındığı yer, Sarı Saltuk Viyadüğü'nü gören ve yola uzaklığı nedeniyle net olmayan 3,5 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü, iyileştirilmesi için 28 Haziran 2022'de Ulusal Kriminal Büro'ya gönderildi. Ancak görüntüler iyileştirilemedi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ

9 Kasım 2023 tarihinde Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek son kararnameyle kente atanan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ile valilik binasında görüştü. Görüşme sonrasında Aygül Doku, dosyanın baştan sona kadar yeniden inceleneceğini ve bu adımın kendilerine umut olduğunu ifade etti. Daha önce 3 başsavcı değişen Gülistan Doku dosyası, Tunceli Başsavcılığı tarafından yeni baştan ele alındı. Savcılık tarafından Doku dosyasının çok yönlü ve derinlemesine yürütüldüğü belirtildi.

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