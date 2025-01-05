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SGK, belediyelerin prim borçları için sürecini hızlandırdı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belediyelerin birikmiş prim borçlarına yönelik tahsilat sürecini hızlandırdı. Borçların tahsili için merkezi idarenin belediyelere ayırdığı kaynaklardan kesinti yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 05 Ocak 2025 12:55, Son Güncelleme : 05 Ocak 2025 14:25
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SGK, belediyelerin prim borçları için sürecini hızlandırdı

SGK'ya olan prim borcunu ödemeyen belediyelere yönelik yeni adımlar atılmaya devam ediliyor.

Borçların, merkezi idarenin belediyelere ayırdığı kaynakta kesilmesi için düğmeye basıldı.

Yakın zamanda hayata geçirilecek düzenlemeyle prim borçlarının kısa sürede tahsil edilmesi bekleniyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, mevzuatta değişiklik yapıldığını söyleyerek şunları aktardı:

"Belediyelerin borçları kaynakta kesiliyordu ancak iştiraklerinin kesilmiyordu. Artık belediye iştiraklerinin de prim borçları kaynakta kesilebilecek. Belediye prim borçlarının ödenmesine ilişkin bu son 6 aya baktığımızda belediyelerin prim borçları toplamda 96 milyardı. Şu anda 160 milyara yükseldi. Dolayısıyla burada hem prim ödenmemeye devam ediyor. Hem de prim borçlarının faizlerinin getirdiği bir rakam bu."

En borçlu İzmir

Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu olan belediyeler arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi 9 milyar 800 milyon lira ile başı çekiyor. İzmir'i, 8 milyar 700 milyon liralık borçla Ankara Büyükşehir Belediyesi takip ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de 6 milyar 400 milyon lira prim borcu bulunuyor. Adana Büyükşehir Belediyesi 4 milyar 300 milyon liralık borçla 4'üncü sırada. Şişli Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi de en fazla borcu olanlar arasında.

SGK borçlarının tahsili, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından bir hayli önem taşıyor.

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