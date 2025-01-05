Ehliyet alacaklar dikkat! Sınav ücretlerine zam geldi

Yeni yılla birlikte direksiyon sınavlarına zam geldi.

Geçen yıl 750 lira olan direksiyon sınavı ücreti, 2025 yılı itibarıyla bin 350 liraya yükseldi.

İlk sınavda başarısız olan adayların ikinci denemelerinde ödeyeceği ücret 2 bin 500 liradan 4 bin liraya çıktı.

Yeni kayıtlar da sınava ikinci kez girenlere de zamlı tarifeler uygulanacak.

Ayrıca 2024 yılında başvuru yapılmış olsa bile 2025 yılı ücretleri ödenecek

2025 EHLİYET ÜCRETLERİ

A, A1, A2 ve F sınıfı

Harç ücreti: 1.883 TL

Değerli Kağıt Bedeli: 1.420 TL

Vakıf Payı: 340 TL

Toplam: 3.643 TL

B sınıfı

Harç Ücreti: 5.678 TL,

Değerli Kağıt Bedeli: 1.420 TL,

Vakıf Payı: 340 TL

Toplam: 7.438 TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı