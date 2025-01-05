Ehliyet alacaklar dikkat! Sınav ücretlerine zam geldi
Yeni yılla birlikte ehliyet almanın maliyeti arttı. Ehliyet fiyatlarının ardından sınav ücretlerine de zam geldi. İşte 2025 yılı direksiyon sınavı ücretleri...
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 05 Ocak 2025 16:28, Son Güncelleme : 05 Ocak 2025 16:29
Yeni yılla birlikte direksiyon sınavlarına zam geldi.
Geçen yıl 750 lira olan direksiyon sınavı ücreti, 2025 yılı itibarıyla bin 350 liraya yükseldi.
İlk sınavda başarısız olan adayların ikinci denemelerinde ödeyeceği ücret 2 bin 500 liradan 4 bin liraya çıktı.
Yeni kayıtlar da sınava ikinci kez girenlere de zamlı tarifeler uygulanacak.
Ayrıca 2024 yılında başvuru yapılmış olsa bile 2025 yılı ücretleri ödenecek
2025 EHLİYET ÜCRETLERİ
A, A1, A2 ve F sınıfı
- Harç ücreti: 1.883 TL
- Değerli Kağıt Bedeli: 1.420 TL
- Vakıf Payı: 340 TL
- Toplam: 3.643 TL
B sınıfı
- Harç Ücreti: 5.678 TL,
- Değerli Kağıt Bedeli: 1.420 TL,
- Vakıf Payı: 340 TL
- Toplam: 7.438 TL
B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı
- Harç Ücreti: 9.475 TL
- Değerli Kağıt Bedeli: 1.420 TL,
- Vakıf Payı: 340 TL,
- Toplam: 11.235,60 TL