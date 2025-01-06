MEB, tüm okullarda dönem sonunda yapılacak faaliyetleri açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 31.12.2024 ve 123135732 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulunuldu;

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde program dışı etkinlikler ile zihinsel, sosyal-duygusal, fiziksel ve ahlaki gelişimi desteklemek; kazanılan becerilerin gerçek hayatta uygulanmasına olanak tanımak, okullarda yürütülen akademik çalışmaları zenginleştirmek, zamanı etkili kullanmak ve estetik duyarlılığı artırmak amaçlanmaktadır.

Program dışı etkinlikler eğitimi, sınıf ve okul sınırlarının ötesine taşımaktadır. Bu etkinlikler öğrencileri gelecekte karşılaşacakları zorluk ve fırsatlara da hazırlamaktadır. Bakanlığımıza bağlı okul/ kurumlarda öğretim programlarının yanında öğrencilerde yeni ilgi alanları oluşturmaya, milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlenmekte, merkez teşkilatımızca koordine edilen proje ve etkinliklerle de bu süreçler desteklenmektedir.

Öğrenciler bu etkinliklerle sorumluluk üstlenerek, ürün ortaya koyarak veya performans sergileyerek katılım sağlamakta, bu vesileyle okullarımızda nice başarı hikayeleri, iyi uygulamalar, özgün çalışmalar, çevre/ insan duyarlılığına dair faaliyetler ortaya çıkmaktadır.

Bu kapsamda; Bakanlığımızca 2024 - 2025 eğitim öğretim yılı birinci döneminin son haftasında tüm kademelerde uygulanmak üzere öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimini esas alan bir yaklaşımla "Dönem Sonu Sosyal Etkinlikler Faaliyet Planı" hazırlanmıştır.

Söz konusu faaliyet planı yazımız ekinde gönderilmiş olup Bakanlığımıza bağlı okul/ kurumların halihazırda planladıkları faaliyetlere devam etmesi, bununla beraber yazı ekinde önerilen faaliyetlerin okul/ çevre şartları göz önünde bulundurularak, velilere külfet çıkarmadan, öğrencilerin ilgisini çekecek ve birinci dönemin son haftasının coşkuyla geçirilmesini sağlayacak şekilde uygulanması, ayrıca faaliyet planında yer alan tüm etkinlikler Bakanlığımızca e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü'ne merkezi etkinlik olarak tanımlanmış olup verilerin işlenmesi gerekmektedir.

İşte o resmi yazı ve ekleri;

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Dönem Sonu Faaliyet Haftası Uygulama Kılavuzunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Dönem Sonu Faaliyet Haftası Planını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Buna göre;

13 Ocak Pazartesi

1. Ders: Yetenek Paylaşım Saati

2. Ders: Dilimizin Zenginlikleri: Hitabet Oyunları "Münazara"

3. Ders: Bilgi Yarışması

14 Ocak Salı

1. Ders: Tecrübe Paylaşımı Söyleşileri

2. Ders: Dilimizin Zenginlikleri: Hitabet Oyunları "Roller Tartışıyor"

3. Ders: Oyun Saati

15 Ocak Çarşamba

1. Ders: Bir Fikrim Var Saati

2. Ders: Dilimizin Zenginlikleri: Hitabet Oyunları "Hitabet Yarışı"

3. Ders: Belgesel ve Animasyon Gösterimi

16 Ocak Perşembe

1. Ders: İyiliği Paylaş Saati

2. Ders: Dilimizin Zenginlikleri: Kelime Oyunları

3. Ders: Sergi

Ahmet KANDEMİR