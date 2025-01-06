MEB, tüm okullarda dönem sonunda yapılacak faaliyetleri açıkladı

A101'lerde satılan Birşah sütlerde su çıktı
A101'lerde satılan Birşah sütlerde su çıktı
%0 Faizli 50.000 TL Kredi!
%0 Faizli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 46.9'luk zam teklifi reddedildi
İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 46.9'luk zam teklifi reddedildi
5 ilde ekmeğe zam geldi
5 ilde ekmeğe zam geldi
Türkiye nüfusu yaşlanıyor: Yeni bir kurul oluşturuldu
Türkiye nüfusu yaşlanıyor: Yeni bir kurul oluşturuldu
İmralı heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
İmralı heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
Pompa fiyatı bu gece değişecek: Benzine zam geliyor
Pompa fiyatı bu gece değişecek: Benzine zam geliyor
Emekli ve memura refah payı verilecek mi?
Emekli ve memura refah payı verilecek mi?
Karayolları 41 sözleşmeli personel alacak
Karayolları 41 sözleşmeli personel alacak
77 ilde uyuşturucu operasyonu: 1.713 kişi yakalandı
77 ilde uyuşturucu operasyonu: 1.713 kişi yakalandı
Kabine toplanıyor: Gündemde memur maaşları ve Suriye var
Kabine toplanıyor: Gündemde memur maaşları ve Suriye var
Vakıf kiralarına yüzde 500'e kadar zam
Vakıf kiralarına yüzde 500'e kadar zam
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat (haritalı)
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat (haritalı)
Orta Asya'nın enerjisi için Türkiye kilit rolde
Orta Asya'nın enerjisi için Türkiye kilit rolde
Engelliye erken emeklilik hakkı geliyor
Engelliye erken emeklilik hakkı geliyor
Otomotiv 2025'e çifte rekorla giriyor! Sıfırda 1 milyona, ikinci elde 7 milyona ulaştı
Otomotiv 2025'e çifte rekorla giriyor! Sıfırda 1 milyona, ikinci elde 7 milyona ulaştı
Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya, Fethi Sekin'i andı
Bakan Yerlikaya, Fethi Sekin'i andı
Otomotiv sektörü 2024'ü 37 milyar dolar ihracatla kapattı
Otomotiv sektörü 2024'ü 37 milyar dolar ihracatla kapattı
Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız
Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız
Bakan Şimşek'ten vergide adalet mesajı
Bakan Şimşek'ten vergide adalet mesajı
Cevdet Yılmaz: Gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: Gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz
Ehliyet alacaklar dikkat! Sınav ücretlerine zam geldi
Ehliyet alacaklar dikkat! Sınav ücretlerine zam geldi
Doğal gazını yakmayarak komşudan geçinene kötü haber
Doğal gazını yakmayarak komşudan geçinene kötü haber
DMM'den 'yeşil pasaportlulara ön vize şartı' iddiasına açıklama
DMM'den 'yeşil pasaportlulara ön vize şartı' iddiasına açıklama
Kanserden yakınını kaybedenlere tazminat ihtimali doğdu
Kanserden yakınını kaybedenlere tazminat ihtimali doğdu
Erdoğan'dan Ak Partililere: Hakkımı helal etmiyorum
Erdoğan'dan Ak Partililere: Hakkımı helal etmiyorum
ATM'lerde banknot sıkıntısı: 10, 20 ve 50 TL'lik bulunmuyor
ATM'lerde banknot sıkıntısı: 10, 20 ve 50 TL'lik bulunmuyor
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Öldüren diş çekimi! 2 hekim ve 1 anestezi uzmanı 'hatalı'
Öldüren diş çekimi! 2 hekim ve 1 anestezi uzmanı 'hatalı'
Ana sayfaÖğretmen Araştırma Dosyaları

MEB, tüm okullarda dönem sonunda yapılacak faaliyetleri açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 31.12.2024 ve 123135732 sayılı yazılarıyla 2024 - 2025 eğitim öğretim yılı birinci döneminin son haftasında tüm kademelerde uygulanmak üzere öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimini esas alan bir yaklaşımla "Dönem Sonu Sosyal Etkinlikler Faaliyet Planı"nı açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 06 Ocak 2025 10:20, Son Güncelleme : 06 Ocak 2025 10:19
Yazdır
MEB, tüm okullarda dönem sonunda yapılacak faaliyetleri açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 31.12.2024 ve 123135732 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulunuldu;

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde program dışı etkinlikler ile zihinsel, sosyal-duygusal, fiziksel ve ahlaki gelişimi desteklemek; kazanılan becerilerin gerçek hayatta uygulanmasına olanak tanımak, okullarda yürütülen akademik çalışmaları zenginleştirmek, zamanı etkili kullanmak ve estetik duyarlılığı artırmak amaçlanmaktadır.

Program dışı etkinlikler eğitimi, sınıf ve okul sınırlarının ötesine taşımaktadır. Bu etkinlikler öğrencileri gelecekte karşılaşacakları zorluk ve fırsatlara da hazırlamaktadır. Bakanlığımıza bağlı okul/ kurumlarda öğretim programlarının yanında öğrencilerde yeni ilgi alanları oluşturmaya, milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlenmekte, merkez teşkilatımızca koordine edilen proje ve etkinliklerle de bu süreçler desteklenmektedir.

Öğrenciler bu etkinliklerle sorumluluk üstlenerek, ürün ortaya koyarak veya performans sergileyerek katılım sağlamakta, bu vesileyle okullarımızda nice başarı hikayeleri, iyi uygulamalar, özgün çalışmalar, çevre/ insan duyarlılığına dair faaliyetler ortaya çıkmaktadır.

Bu kapsamda; Bakanlığımızca 2024 - 2025 eğitim öğretim yılı birinci döneminin son haftasında tüm kademelerde uygulanmak üzere öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimini esas alan bir yaklaşımla "Dönem Sonu Sosyal Etkinlikler Faaliyet Planı" hazırlanmıştır.

Söz konusu faaliyet planı yazımız ekinde gönderilmiş olup Bakanlığımıza bağlı okul/ kurumların halihazırda planladıkları faaliyetlere devam etmesi, bununla beraber yazı ekinde önerilen faaliyetlerin okul/ çevre şartları göz önünde bulundurularak, velilere külfet çıkarmadan, öğrencilerin ilgisini çekecek ve birinci dönemin son haftasının coşkuyla geçirilmesini sağlayacak şekilde uygulanması, ayrıca faaliyet planında yer alan tüm etkinlikler Bakanlığımızca e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü'ne merkezi etkinlik olarak tanımlanmış olup verilerin işlenmesi gerekmektedir.

İşte o resmi yazı ve ekleri;

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Dönem Sonu Faaliyet Haftası Uygulama Kılavuzunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Dönem Sonu Faaliyet Haftası Planını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Buna göre;

13 Ocak Pazartesi

1. Ders: Yetenek Paylaşım Saati

2. Ders: Dilimizin Zenginlikleri: Hitabet Oyunları "Münazara"

3. Ders: Bilgi Yarışması

14 Ocak Salı

1. Ders: Tecrübe Paylaşımı Söyleşileri

2. Ders: Dilimizin Zenginlikleri: Hitabet Oyunları "Roller Tartışıyor"

3. Ders: Oyun Saati

15 Ocak Çarşamba

1. Ders: Bir Fikrim Var Saati

2. Ders: Dilimizin Zenginlikleri: Hitabet Oyunları "Hitabet Yarışı"

3. Ders: Belgesel ve Animasyon Gösterimi

16 Ocak Perşembe

1. Ders: İyiliği Paylaş Saati

2. Ders: Dilimizin Zenginlikleri: Kelime Oyunları

3. Ders: Sergi

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber