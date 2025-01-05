Göztepe'den Galatasaray maçı için sert açıklama: "Yabancı hakemlik sistemi şarttır"

Bakan Yerlikaya, Fethi Sekin'i andı
Bakan Yerlikaya, Fethi Sekin'i andı
Otomotiv sektörü 2024'ü 37 milyar dolar ihracatla kapattı
Otomotiv sektörü 2024'ü 37 milyar dolar ihracatla kapattı
Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız
Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız
Bakan Şimşek'ten vergide adalet mesajı
Bakan Şimşek'ten vergide adalet mesajı
Cevdet Yılmaz: Gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: Gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz
Ehliyet alacaklar dikkat! Sınav ücretlerine zam geldi
Ehliyet alacaklar dikkat! Sınav ücretlerine zam geldi
Doğal gazını yakmayarak komşudan geçinene kötü haber
Doğal gazını yakmayarak komşudan geçinene kötü haber
DMM'den 'yeşil pasaportlulara ön vize şartı' iddiasına açıklama
DMM'den 'yeşil pasaportlulara ön vize şartı' iddiasına açıklama
Kanserden yakınını kaybedenlere tazminat ihtimali doğdu
Kanserden yakınını kaybedenlere tazminat ihtimali doğdu
Erdoğan'dan Ak Partililere: Hakkımı helal etmiyorum
Erdoğan'dan Ak Partililere: Hakkımı helal etmiyorum
Kabine toplanıyor: Gündemde memur maaşları ve Suriye var
Kabine toplanıyor: Gündemde memur maaşları ve Suriye var
ATM'lerde banknot sıkıntısı: 10, 20 ve 50 TL'lik bulunmuyor
ATM'lerde banknot sıkıntısı: 10, 20 ve 50 TL'lik bulunmuyor
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Öldüren diş çekimi! 2 hekim ve 1 anestezi uzmanı 'hatalı'
Öldüren diş çekimi! 2 hekim ve 1 anestezi uzmanı 'hatalı'
Binlerce kişinin emekliliği iptal olabilir!
Binlerce kişinin emekliliği iptal olabilir!
Emekli ve memura refah payı verilecek mi?
Emekli ve memura refah payı verilecek mi?
Yumurta kanatlandı uçuyor: Tanesi 6 TL'yi aştı
Yumurta kanatlandı uçuyor: Tanesi 6 TL'yi aştı
Bakan Tunç: Narin davasında gerekçeli karar beklenmeli
Bakan Tunç: Narin davasında gerekçeli karar beklenmeli
Emekli taban aylığı için masada iki formül var
Emekli taban aylığı için masada iki formül var
Bakanlıktan yeni hamle: Kesimhanelere kamera zorunluluğu geliyor
Bakanlıktan yeni hamle: Kesimhanelere kamera zorunluluğu geliyor
Cevdet Yılmaz: 2025'te enflasyonu daha az konuşacağız
Cevdet Yılmaz: 2025'te enflasyonu daha az konuşacağız
e-Tebligat ile geçen yıl 6 milyar lira tasarruf sağlandı
e-Tebligat ile geçen yıl 6 milyar lira tasarruf sağlandı
4 ilde ekmeğe zam geldi
4 ilde ekmeğe zam geldi
2 kadının öldüğü aileler arası silahlı kavgaya 4 tutuklama
2 kadının öldüğü aileler arası silahlı kavgaya 4 tutuklama
Rojin'in babası: Gece gündüz aklımdan çıkmıyor
Rojin'in babası: Gece gündüz aklımdan çıkmıyor
'Ortadoğu ve Körfez'in ticarette lojistik merkezi Hatay olacak'
'Ortadoğu ve Körfez'in ticarette lojistik merkezi Hatay olacak'
Adalet Bakanlığı'ndan sahte hesap hakkında açıklama
Adalet Bakanlığı'ndan sahte hesap hakkında açıklama
TikTok'taki kolonya akımı, 10 yaşındaki çocuğun sonu oldu
TikTok'taki kolonya akımı, 10 yaşındaki çocuğun sonu oldu
Bakan Tekin: Gençlik tarihine sahip çıkmalı
Bakan Tekin: Gençlik tarihine sahip çıkmalı
51 kişinin öldüğü 2 binanın müteahhidi tahliye edildi
51 kişinin öldüğü 2 binanın müteahhidi tahliye edildi
Ana sayfaHaberler Spor

Göztepe'den Galatasaray maçı için sert açıklama: "Yabancı hakemlik sistemi şarttır"

Göztepe, Süper Lig'de Galatasaray'a 2-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından hakem yönetimine tepki gösterirken, yabancı hakemlik sisteminin kurulmasının şart olduğunu vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ocak 2025 17:54, Son Güncelleme : 05 Ocak 2025 17:43
Yazdır
Göztepe'den Galatasaray maçı için sert açıklama:

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

İzmir ekibi mücadelenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakem yönetimine tepki gösterirken, geçici olarak yabancı hakemlik sisteminin kurulmasının şart olduğunu belirtti.

Göztepe'nin açıklaması şöyle:

"Değerli Spor Kamuoyu, Saygıdeğer Sporseverler, HAK kelimesinin sözlük anlamına baktığımızda: "Kişinin hukuken korunan ve sahibine bu korumadan yararlanma yetkisi veren menfaattir" diye yazdığını görürüz.

Hak, hukuk kelimesinin tekil halidir. Ama Türkiye Futbol Süper Ligi'nde yaşananlara baktığımızda, hak'tan ve hak yemekten korkmak bir yana...

Hak yemenin, hakemler aracılığıyla legalleştiğini görmek artık yüz kızartmaktadır. Biz, 100 yıllık Göztepe Spor Kulübü'yüz. Türkiye'nin güzide bir camiasıyız. Güzel İzmir'imizin gözbebeğiyiz.Biz, Göztepe Spor Kulübü olarak hak yemeyi kendimize zül sayarız. Yakıştırmayız, kabul etmeyiz. Hak'tan korkarız.

Ancak Süper Lig'de hakemler eliyle yenen haklar tüm Türkiye'nin gözü önünde yaşanırken, kamuoyu vicdanı derin yaralar almaktadır.

Göztepe Futbol Takımı, dünkü maçta belki skor olarak kaybetti.

Ama biliyoruz ki maçtaki duruşuyla çok şey kazandı.

TV ekranlarında vicdanlı spor yorumcularının suskunlaşarak başını öne eğdiği, bazılarının ise isyan ettiği son maçla ilgili değerlendirmemiz şöyledir:

"Elbette Türk hakemleri bizim vazgeçilmezimizdir.

Ancak hakemlerimizin üzerlerindeki baskıyla, oynanan her türlü oyunla:

Maçları idare edebilecek imkanları kalmamış ve yoldan çıkılmıştır.

Yeşil sahalarda koşan genç hakemlerimiz, hızlı hazırlandıkları için yeterli eğitim ve deneyime sahip değildir.

Sürekli baskı altındalar ve bundan etkilenecek yapıda kişilerdir.

"YABANCI HAKEMLİK SİSTEMİ ŞARTTIR"

Kimin şampiyon olacağı, kimin kupa alacağı, kimin düşeceği artık yeşil sahada oynanan futbol yerine hakemlerin belirlediği bir lig haline gelmiştir.

O nedenle geçici olarak yabancı hakemlik sisteminin ivedilikle kurulması şarttır. Bu sistem kurulduğunda amaç, sadece Türk futbolunu rahatlatmak değil; Türk hakem kardeşlerimizin de daha sağlıklı hazırlanmalarına imkan sağlamaktır.

Dün maçta sürekli aleyhimize gerçek olmayan fauller verilirken, karşı takımın yaptığı faullerin bile bizim hanemize yazılması kör gözleri bile ağlatmıştır.

Maçın 42. dakikasına kadar Göztepe'ye faul verilmemesi tarihe geçmiştir.

Galatasaraylı bir oyuncunun sürekli olarak hakemi sözle taciz etmesi ve birkaç kez el kol hareketi yapması, yarım metre yakınındayken hakeme bakıp gülmesi hepimizi utandırmıştır.

Göztepe lehine ofsayt olduğu belli olan pozisyonun beş dakika VAR'da incelenmesi komiktir.

Futbol A Takım oyuncularımızdan Koray Günter'in penaltıya sebep olduğu yönündeki iddialar ve bu pozisyonun VAR'da beş dakika incelenmesi sonunda topun oyuncumuzun göğsüne geldiği aşikardır.

Sağlıklı bir spor kamuoyunda, bir kişinin bile itiraz etmeyeceği üzere maç bitimine yakın, bin değişik açıdan incelense, uzaydan bile bakılsa açıkça görülen ve lehimize verilmesi gereken penaltının hakem tarafından verilmemesi... Daha da çarpıcı olanı, VAR'ı bile çağırmaması Süper Lig'de hak yenmesi açısından korkutucudur."

Bugüne kadar bazı hakemlerimiz emekli edildi.

MHK değişti, ama görüyoruz ki bu önlemlerin hiçbiri yeterli gelmiyor ve amacına ulaşmıyor.

MHK Başkanı'nı değiştirmek ya da tecrübeli hakemleri emekliye ayırmak, sağlıklı sonuç vermemektedir.

Biz, Göztepe Spor Kulübü olarak...

Hakkı yenmeyenlerin,

"Bileğinin Hakkıyla Kazananlar Ligi" istiyoruz.

Futbolseverlerin, yetkililerin ve vicdan sahibi herkesin dikkatini çekmek için...

İzmir'den sesleniyoruz:

"Yiğidi öldürme, hakkını yeme."

Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a: Hakem yardımı alıyorlar

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber