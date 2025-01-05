Bakan Şimşek'ten vergide adalet mesajı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), 2024'te gecikme faizleri hariç 120 milyar lirayla rekor kamu alacağını tahakkuk ettirdi.

Vergide adalet mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından vergide adaletin sağlanması için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini duyurdu.

Şişmek paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Vergi denetimleriyle 2024 yılında 120 milyar TL kamu alacağı tahakkuk ettirildi. Kayıt dışılıkla mücadelemizin sonuçlarını alıyoruz. Vergi denetimleriyle 2024 yılında 120 milyar TL kamu alacağı tahakkuk ettirildi. Vergide adalet ve etkinliği artırmak için ne gerekiyorsa yapacağız."