AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF final sınavı sonuçları açıklandığında adaylar sınav sonuçlarına kurumun internet sitesi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve aday şifreleri ile erişebilecek.

2024-2025 AUZEF güz dönemi final sınavları 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulandı. AUZEF Bütünleme (Telafi) sınavı ise 1 Şubat - 2 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak. Tüm gözler şimdi sınav sonuçlarının ilanında olacak.

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