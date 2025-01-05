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Giresun'da olimpik havuzda yaşanan karbonmonoksit zehirlenmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

Giresun Valiliği, olimpik yüzme havuzunda yaşanan karbonmonoksit zehirlenmesine ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2025 19:50, Son Güncelleme : 05 Ocak 2025 19:48
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Giresun'da olimpik havuzda yaşanan karbonmonoksit zehirlenmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"4 Ocak 2025 Cumartesi günü, Giresun Merkez Olimpik Yüzme Havuzu'nda yaşanan karbonmonoksit zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak, olayın meydana geliş biçimi, teknik ve güvenlik unsurları ile ilgili incelemeler yapılmıştır. Ayrıca, söz konusu olayın meydana geliş şekli ve nedenine ilişkin tüm detayların aydınlatılması amacıyla Giresun Valiliğimizce idari, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın sonucunda elde edilecek bulgular doğrultusunda gerekli tüm yasal işlemler hassasiyetle gerçekleştirilecektir."

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