Aile hekimlerinden yeni yönetmeliğe tepki: 5 günlük iş bırakma eylemi!

Aile Sağlık Merkezi (ASM) çalışanları, Aralık ayında gerçekleştirdikleri iş bırakma eyleminin ardından bir kez daha iş bırakma kararı aldı. Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin iptali talebiyle 6 Ocak Pazartesi gününden başlayarak 10 Ocak Cuma günü mesai bitimine kadar 81 ilde iş bırakacaklar.

NTV'nin haberine göre birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan ASM çalışanlarının başlatacağı bu beş günlük eyleme, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları da destek verecek. Bu kapsamda, ikinci ve üçüncü basamakta çalışan sağlık personelleri 8 Ocak Çarşamba günü bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirecek.

Daha önceki eylemler

Aile hekimleri, daha önce 5-7 Kasım tarihleri arasında üç gün, 2-6 Aralık tarihleri arasında ise beş gün süreyle iş bırakma eylemleri düzenlemişti.