Otomotiv 2025'e çifte rekorla giriyor! Sıfırda 1 milyona, ikinci elde 7 milyona ulaştı

Zorlu bir yılı geride bırakan otomotiv sektörü, rekabet dolu 2025'e hızlı bir giriş yaptı. Rekorlarla dolu 2023 yılının satış adetlerini zorlayan sektörde, aralık verilerinin gelmesiyle birlikte durum netlik kazanacak. Güncel veriler ışığında pazarı değerlendiren, otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, aralık ayında 160-170 bin adetlik satış beklentisi olduğuna dikkati çekerek "2023'ün rekoru kırılabilir. Bu bantta bir satış gerçekleşmese bile, pazarın güçlü yapısını bir kez daha kanıtlanmış durumda. İkinci el tarafındaysa 2024 yılında toplam satışın 7 milyon adedi aşarak yeni bir rekor kırmasını bekliyoruz" dedi.

ENGELLİ PAYI DÜŞECEK

Yılın son haftasında devreye giren ve engelliler için tanınan ÖTV muafiyetinde yapılan değişikliklere dikkat çeken Yalçın "Sürenin 10 yıla çıkarılması, yerlilik yapının yüzde 40'a yükselmesi araç değiştirme sıklığını azaltması bekleniyor. Bu durum, 2025 yılında engelli ÖTV muafiyetli araç satışlarında düşüşe neden olabilir. Öte yandan yerli otomobil üreticileri için bir avantaj durumu söz konusu. Öte yandan Çinli üreticilere benzinli ve hibrit araçlar için getirilen ek vergi, fiyat artışlarına yol açacağı gibi Çinli markalar için dezavantajlı bir durum ortaya çıkabilir. Bu iki husus 2025'te pazar dinamikleri için önemli başlıklar" dedi.

2025'TE BÜYÜME DEVAM EDECEK

Güçlü tüketici talebinin, ötelenmiş tüketici talebiyle birleşmesi ve yenilenen kampanyalarla birlikte 2025'te dinamik bir pazar beklendiğini vurgulayan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın "Sıfır tarafında satışlarının 2025'te de 1 milyon adedin altına düşmesini beklemiyoruz. Elektrikli ve hibrit araç segmentinin artan cazibesi, sıfır kilometre araç pazarında büyümeyi destekleyecek önemli faktörlerden biri olacak. Öte yandan 2'ci el araç pazarında büyüme trendi 2025 yılında da devam edeceğini talebin güçlü kalacağını ve sıfır araç fiyatlarının yüksek seyri nedeniyle 8-9 milyon adet aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Fiyat avantajı, daha hızlı erişim ve geniş araç seçeneği gibi faktörler, 2'ci ele olan ilgiyi sürdürecektir. Kullanılmış araçta fiyatlarının artık normale dönmesiyle; sıfır kilometre ve ikinci el araç fiyatları arasındaki farkın artması, ikinci ele talebi artırabilir. Genel olarak her iki pazarın da büyüme ivmesini koruyacağını öngörüyoruz" dedi.

Kaynak: Ali Çelik