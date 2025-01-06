Yeni haftada yağışlı hava yurdu terk ediyor
Yağışlı hava sistemi yeni haftadan itibaren yurdu terk ediyor. Yağışların azalmasıyla birlikte sıcaklık artacak. Yer yer mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine çıkacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ocak 2025 07:31, Son Güncelleme : 06 Ocak 2025 07:43
Yağışlı sistem yurdu terk ediyor. Yeni haftadan itibaren yurdun büyük bir bölümünde hava açık olacak.
Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Sadece pazartesi günü ilk saatlerde Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise kar yağışı beklentimiz var. Daha sonrasında bu sistem yurdumuzu terk ediyor ve önümüzdeki hafta sonuna kadar sadece Ege'nin kıyı kesiminde aralıklarla sağanak var onun dışında yurt genelinde yağış beklemiyoruz" dedi.
Çelik, yağışların azalmasıyla sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine çıkacağını söyledi.