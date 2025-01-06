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Dolar kaç TL oldu (6 Ocak 2025)

6 OCAK ANLIK DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni gün de İstanbul serbest piyasada dolar 35,39 liradan, euro 36,54 TL seviyelerinden işlem görüyor. 5 Ocak Pazar güncel döviz kurları şöyle...

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 06 Ocak 2025 07:56, Son Güncelleme : 06 Ocak 2025 07:58
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Dolar kaç TL oldu (6 Ocak 2025)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.

Yeni günde Dolar/TL saat 07:10 itibarıyla 35,3380 (alış) 35,3946'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,5441 TL seviyelerinde seyrediyor.

Altın fiyatları ne kadar? (6 Ocak 2025)

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