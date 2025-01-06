Dolar kaç TL oldu (6 Ocak 2025)
6 OCAK ANLIK DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni gün de İstanbul serbest piyasada dolar 35,39 liradan, euro 36,54 TL seviyelerinden işlem görüyor. 5 Ocak Pazar güncel döviz kurları şöyle...
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 06 Ocak 2025 07:56, Son Güncelleme : 06 Ocak 2025 07:58
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.
Yeni günde Dolar/TL saat 07:10 itibarıyla 35,3380 (alış) 35,3946'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,5441 TL seviyelerinde seyrediyor.Altın fiyatları ne kadar? (6 Ocak 2025)