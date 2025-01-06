Kocaeli'de polis memuru evinde vurulmuş olarak bulundu
Polis memuru Sinan Cem Bayır, eşi tarafından evde başından tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Bayır'ın naaşı otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2025 08:04, Son Güncelleme : 06 Ocak 2025 08:11
Olay, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Şeyda Caddesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Polis memuru Sinan Cem Bayır, eşi tarafından evinde tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu.
Bayır'ın eşi hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis memuru Bayır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından polis memurunun naaşı, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı
KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU
Sinan Cem Bayır'ın kanser tedavisi gördüğü öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Bayır'ın intihar ettiği tahmin ediliyor...