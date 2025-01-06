77 ilde uyuşturucu operasyonu: 1.713 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X üzerinden yaptığı açıklamada Narkokapan operasyonlarının ayrıntılarını açıkladı.

Yerlikaya şunları kaydetti:

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 2 bin 569 ekip, 6 bin 442 personel, 32 hava aracı ve 48 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla; Ankara, İzmir, Gaziantep, Konya, İstanbul, Adana, Samsun, Bursa, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Manisa, Zonguldak, Antalya, Hatay, Kocaeli, Malatya, Tekirdağ, Denizli, Kayseri, Trabzon, Aksaray, Balıkesir, Eskişehir, Sakarya, Sivas, Muğla, Aydın, Osmaniye, Rize, Çorum, Yozgat, Kilis, Niğde, Erzurum, Kahramanmaraş, Van, Çanakkale, Karaman, Kırklareli, Afyonkarahisar, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Kütahya, Adıyaman, Çankırı, Hakkari, Ağrı, Burdur, Siirt, Yalova, Amasya, Giresun, Tokat, Bolu, Mardin, Bartın, Iğdır, Kars, Muş, Sinop, Ordu, Isparta, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Batman, Bingöl, Kastamonu, Şırnak, Artvin, Bilecik, Bitlis, Karabük ve Uşak'ta düzenlenen "NARKOKAPAN-5" operasyonları sonrasında bazı illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce; 281 kg metamfetamin, 101 bin 640 adet uyuşturucu hap, 7 kg esrar ele geçirildi. Uyuşturucu Satıcısı 9 Şüpheli yakalandı.