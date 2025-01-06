Tekerlekli sandalye çalıp birbirini sürdüler: O anlar kamerada

Olay, 4 Ocak günü saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesinde meydana geldi. Bir medikal şirketinin önünde bulunan 2 adet tekerlekli sandalye çalındı. İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

21 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin 7 suç kaydı bulunan H.E.K. (18) ve S.G. (17) olduğunu belirledi. 2 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalınan 2 tekerlekli sandalye ise sahibine teslim edildi.

Diğer yandan şüphelilerin tekerlekli sandalyeleri çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızlık sonrası şüphelilerden birinin tekerlekli sandalyeye bindiği diğerinin ise ittiği görüldü. 2 şüpheli bu şekilde cadde üzerinde gezinti yaptı.