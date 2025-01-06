Polis kovalamacasında durmadı: Takla attı

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde denetleme yapan trafik ekipleri, durumundan şüphelendikleri 43 AAG 482 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin ihtarına uymayan sürücüsü T.T. (37), hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

Polisle yaşanan kovalamaca sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden T.T.'nin kullandığı otomobil, Çeçen Sokak üzerinde yolun sağındaki demiryoluna çıkarak takla attı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kazayı küçük sıyrıklarla atlatan sürücü T.T. ve kızı A.T. (12) ile arkadaşı M.B.'ye ambulansta müdahale etti.

Sürücü T.T.'nin yapılan muayenede 1.00 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine el konulan sürücü, işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.