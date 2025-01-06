Yeni yılın ilk füzesi Kuzey Kore'den fırlatıldı
Kuzey Kore, yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi. Kuzey Kore'nin, Japon Denizi istikametine doğru orta menzilli bir balistik füze fırlattığı açıklandı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 06 Ocak 2025 09:02, Son Güncelleme : 06 Ocak 2025 09:04
Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, Japon Denizi istikametine doğru bir balistik füze fırlattığı bildirildi.
Füzenin bin 100 kilometre katettikten sonra Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü kaydedildi.
Füzenin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Güney Kore'de siyasi temaslarda bulunduğu sırada fırlatılması dikkat çekti.
Kuzey Kore, son olarak geçen yıl 5 Kasım'da kısa menzilli balistik füze fırlatmıştı.