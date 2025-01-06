A101'lerde satılan Birşah sütlerde su çıktı
A101'lerde satılan Birşah sütlerde su çıktı
%0 Faizli 50.000 TL Kredi!
%0 Faizli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 46.9'luk zam teklifi reddedildi
İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 46.9'luk zam teklifi reddedildi
5 ilde ekmeğe zam geldi
5 ilde ekmeğe zam geldi
Türkiye nüfusu yaşlanıyor: Yeni bir kurul oluşturuldu
Türkiye nüfusu yaşlanıyor: Yeni bir kurul oluşturuldu
İmralı heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
İmralı heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
Pompa fiyatı bu gece değişecek: Benzine zam geliyor
Pompa fiyatı bu gece değişecek: Benzine zam geliyor
Emekli ve memura refah payı verilecek mi?
Emekli ve memura refah payı verilecek mi?
Karayolları 41 sözleşmeli personel alacak
Karayolları 41 sözleşmeli personel alacak
77 ilde uyuşturucu operasyonu: 1.713 kişi yakalandı
77 ilde uyuşturucu operasyonu: 1.713 kişi yakalandı
Kabine toplanıyor: Gündemde memur maaşları ve Suriye var
Kabine toplanıyor: Gündemde memur maaşları ve Suriye var
Vakıf kiralarına yüzde 500'e kadar zam
Vakıf kiralarına yüzde 500'e kadar zam
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat (haritalı)
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat (haritalı)
Orta Asya'nın enerjisi için Türkiye kilit rolde
Orta Asya'nın enerjisi için Türkiye kilit rolde
Engelliye erken emeklilik hakkı geliyor
Engelliye erken emeklilik hakkı geliyor
Otomotiv 2025'e çifte rekorla giriyor! Sıfırda 1 milyona, ikinci elde 7 milyona ulaştı
Otomotiv 2025'e çifte rekorla giriyor! Sıfırda 1 milyona, ikinci elde 7 milyona ulaştı
Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya, Fethi Sekin'i andı
Bakan Yerlikaya, Fethi Sekin'i andı
Otomotiv sektörü 2024'ü 37 milyar dolar ihracatla kapattı
Otomotiv sektörü 2024'ü 37 milyar dolar ihracatla kapattı
Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız
Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız
Bakan Şimşek'ten vergide adalet mesajı
Bakan Şimşek'ten vergide adalet mesajı
Cevdet Yılmaz: Gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: Gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz
Ehliyet alacaklar dikkat! Sınav ücretlerine zam geldi
Ehliyet alacaklar dikkat! Sınav ücretlerine zam geldi
Doğal gazını yakmayarak komşudan geçinene kötü haber
Doğal gazını yakmayarak komşudan geçinene kötü haber
DMM'den 'yeşil pasaportlulara ön vize şartı' iddiasına açıklama
DMM'den 'yeşil pasaportlulara ön vize şartı' iddiasına açıklama
Kanserden yakınını kaybedenlere tazminat ihtimali doğdu
Kanserden yakınını kaybedenlere tazminat ihtimali doğdu
Erdoğan'dan Ak Partililere: Hakkımı helal etmiyorum
Erdoğan'dan Ak Partililere: Hakkımı helal etmiyorum
ATM'lerde banknot sıkıntısı: 10, 20 ve 50 TL'lik bulunmuyor
ATM'lerde banknot sıkıntısı: 10, 20 ve 50 TL'lik bulunmuyor
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Öldüren diş çekimi! 2 hekim ve 1 anestezi uzmanı 'hatalı'
Öldüren diş çekimi! 2 hekim ve 1 anestezi uzmanı 'hatalı'
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

A101'lerde satılan Birşah sütlerde su çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinde sağlığı tehdit eden ve taklit veya tağşiş yapılan gıdalar kapsamında Bakanlık tarafından ürünleri toplatılan dev bir firma, savunma yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ocak 2025 12:30, Son Güncelleme : 06 Ocak 2025 12:32
Yazdır
A101'lerde satılan Birşah sütlerde su çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehdit eden ürünlerin ile taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini internet sitesinden yayınlamakla kalmıyor. Adı geçen ürünlerin satışını engelleyerek ilgili firmalara da ceza yaptırımı uyguluyor.

Bu liste gündemdeyken Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerinde "Birşah" markalı sütlerde tamamen su bulunduğunu tespit ederek toplatma kararı aldı.

A101'lerde satılan Birşah sütlerin üreticisi olan Danone ise bir açıklama yayınlayarak, üretim aşamasındaki teknik bir aksaklık nedeniyle hatalı ürünlerin toplatıldığını duyurdu.

"SEHVEN İÇİLEBİLİR SU PAKETLENMİŞ"

Danone'den yapılan açıklamada, yaşanan olayın münferit olduğu iddia edilerek, yaşanan olayı "Süt yerine yanlışlıkla su koyduk." şeklinde ifade etti.

Danone tarafından yapılan açıklamada şöyle dendi:

Üreticilerinden olduğumuz Birşah marka 1 litre yüzde 3,1 Yağlı UHT İçme Sütünün üretim hattında yaklaşık bir dakika süreyle, münferit bir teknik aksaklık yaşandığı ve bunun neticesinde 176.L parti no'lu ürünün yaklaşık ilk 100 litresinde (100 paketin) sehven içilebilir suyun paketlendiği tespit edilmiştir. Yaklaşık 100 litre gibi sınırlı sayıdaki içilebilir su içeren ürün halk sağlığını etkileyecek bir tehlike oluşturmamaktadır.Şirketimiz tüm faaliyetlerinde kalite ve gıda güvenliğini daima her şeyin üstünde tutmakta olup geriye izlenebilirlik yapılarak ürün satışa sunulduğu tüm noktalardan toplatılmıştır.

Benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için tedbirimizi aldığımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. Ayrıca tüketici memnuniyeti amacıyla elinizde 176.L parti no'lu ürün bulunması halinde tüketici hattımıza ulaşmanızı rica ederiz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber