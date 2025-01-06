A101'lerde satılan Birşah sütlerde su çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehdit eden ürünlerin ile taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini internet sitesinden yayınlamakla kalmıyor. Adı geçen ürünlerin satışını engelleyerek ilgili firmalara da ceza yaptırımı uyguluyor.

Bu liste gündemdeyken Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerinde "Birşah" markalı sütlerde tamamen su bulunduğunu tespit ederek toplatma kararı aldı.

A101'lerde satılan Birşah sütlerin üreticisi olan Danone ise bir açıklama yayınlayarak, üretim aşamasındaki teknik bir aksaklık nedeniyle hatalı ürünlerin toplatıldığını duyurdu.

"SEHVEN İÇİLEBİLİR SU PAKETLENMİŞ"

Danone'den yapılan açıklamada, yaşanan olayın münferit olduğu iddia edilerek, yaşanan olayı "Süt yerine yanlışlıkla su koyduk." şeklinde ifade etti.

Danone tarafından yapılan açıklamada şöyle dendi:

Üreticilerinden olduğumuz Birşah marka 1 litre yüzde 3,1 Yağlı UHT İçme Sütünün üretim hattında yaklaşık bir dakika süreyle, münferit bir teknik aksaklık yaşandığı ve bunun neticesinde 176.L parti no'lu ürünün yaklaşık ilk 100 litresinde (100 paketin) sehven içilebilir suyun paketlendiği tespit edilmiştir. Yaklaşık 100 litre gibi sınırlı sayıdaki içilebilir su içeren ürün halk sağlığını etkileyecek bir tehlike oluşturmamaktadır.Şirketimiz tüm faaliyetlerinde kalite ve gıda güvenliğini daima her şeyin üstünde tutmakta olup geriye izlenebilirlik yapılarak ürün satışa sunulduğu tüm noktalardan toplatılmıştır.

Benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için tedbirimizi aldığımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. Ayrıca tüketici memnuniyeti amacıyla elinizde 176.L parti no'lu ürün bulunması halinde tüketici hattımıza ulaşmanızı rica ederiz.