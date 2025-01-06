Kırşehir'de 3 araç çarpıştı: 3 ölü, 18 yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında, merkeze bağlı Karakurt köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen sera işçilerini taşıyan 40 ABF 071 plakalı minibüs ile 38 NP 337 ve 19 TR 705 plakalı otomobiller, yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle çarpıştı.

Minibüsün devrildiği kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)