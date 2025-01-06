5 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uygulamada düzensiz göçmenlerle organizatör yakalandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2025 10:37, Son Güncelleme : 06 Ocak 2025 10:38
Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki E-80 Avrupa Otoyolu üzerinde bugün, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzensiz göçle mücadeleye yönelik denetim yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, farklı uyruklara mensup toplamda 5 düzensiz göçmen ile bir organizatör, araçla birlikte yakalandı.
Olayda gözaltına alınan organizatör hakkında adli işlemler başlatılırken, yakalanan yabancı uyruklu şahısların Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edilmek üzere gerekli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.