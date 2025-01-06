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Yapay zeka akademik tez programı'na yoğun ilgi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) iş birliğiyle başlatılan Akademik Tez Programı'na (ATP) öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 119 üniversiteden, 58 farklı bölümden 421 başvurunun yapıldığı program, savunma sanayiinde yapay zeka yetkinliklerini artırmayı ve akademi ile sanayi arasında güçlü bir köprü oluşturmayı hedefliyor. Kabul edilen projeler, savunma teknolojilerinde yapay zeka kullanımını destekleyecek ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlayacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ocak 2025 11:06, Son Güncelleme : 06 Ocak 2025 11:16
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Yapay zeka akademik tez programı'na yoğun ilgi

Savunma sanayiinde nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak ve yapay zeka alanındaki teknolojik ilerlemeleri desteklemek amacıyla YÖK ve SSB iş birliğiyle hayata geçirilen Akademik Tez Programı (ATP), öğrenci ve akademisyenlerden büyük ilgi gördü.

Programa, 119 farklı üniversiteden 58 farklı bölümden toplamda 421 başvuru yapıldı. Gazi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi başvuruların en yoğun olduğu üniversiteler arasında yer aldı.

Yapay Zeka ile Savunma Sanayi Güçleniyor

Program kapsamında savunma sanayii için belirlenen 71 konu başlığından 62'si en az bir kez tercih edildi. Yapılan 421 başvurudan 288'i bireysel, 68'i ise takım projeleri olarak kabul edildi. Kabul edilen projelerin 258'i lisans bitirme çalışması, 98'i ise yüksek lisans tezi düzeyinde hazırlandı.

ATP, Türkiye'nin savunma sanayisinde yapay zeka alanındaki kabiliyetlerini artırmayı hedefliyor. Program, üniversite öğrencilerinin lisans ve lisansüstü seviyede gerçekleştirdiği yapay zeka temalı bitirme projeleri ve tez çalışmalarıyla bu alandaki yenilikçi çözümlere öncülük etmeyi amaçlıyor. Kabul edilen öğrenciler, akademik danışmanlarıyla yürüttükleri projelere sektör uzmanlarının rehberliğinde devam edecek.

20 Firmadan 90 Mentör Sürece Katkı Sağlayacak

Programda 20 farklı firmadan görevlendirilen 90 mentör, öğrencilere teknik destek ve rehberlik sunacak. Öğrenciler, Ocak, Mart ve Haziran aylarında mentörlerine ara değerlendirme raporlarını iletecek, bu raporlar üzerinden çalışmalar puanlanacak. Mentörlük süreci, öğrencilerin projelerinin bilimsel ve teknik açıdan güçlenmesini sağlayacak.

Haziran ayında nihai tez çalışmalarının teslim edilmesiyle programın önemli bir aşaması tamamlanacak. Kabul edilen projeler, sektörel etkinliklerde sunulacak ve öğrenciler projelerini uzmanlara tanıtma şansı bulacak. Programda başarılı olan projelerin sahipleri aday mühendislik, yurt dışı konferans katılımı, proje desteği ve staj programları gibi ödüllerle desteklenecek.

ATP, yalnızca savunma sanayii alanında değil, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesinde de Türkiye'nin önünü açan bir girişim olarak dikkat çekiyor. Bu program, üniversitelerle sanayi arasındaki iş birliğini artırırken, genç yeteneklere de kariyerlerinde güçlü bir başlangıç yapma fırsatı sunuyor.

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