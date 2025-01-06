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Aidatta zam dönemi başladı: Kat maliklerinin dava açma hakları var

Konut siteleri için aidatların belirleneceği genel kurul dönemi başlarken, vatandaşların sonradan mağduriyet yaşamaması için bu toplantılara katılması önem taşıyor. Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Genel Başkanı Yahya Sağır, "Genel kurulda alınan kararlar hukuka aykırıysa kat maliklerinin dava açma hakları var, bu tür durumlarda hukuki yardım alarak hareket edilmesi önem taşıyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2025 11:15, Son Güncelleme : 06 Ocak 2025 11:46
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Aidatta zam dönemi başladı: Kat maliklerinin dava açma hakları var

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu (TESKON) Genel Başkanı Yahya Sağır, genellikle ocak ayında düzenlenen genel kurullar öncesi, apartman ve site yönetimleri ile kat maliklerinin dikkat etmesi gereken konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu yıl geçerli olacak asgari ücret artışının, özellikle personel giderlerini ciddi oranda yükselteceğine dikkati çeken Sağır, kat maliklerinin bütçe planlamalarında bu durumu dikkate alması gerektiğini bildirdi.

Yeni elektrik tarifesi uyarısı

Sağır, personel haricinde tüketici fiyat endeksindeki artışın da sitelerin bu yıla ilişkin işletme bütçesindeki bakım, onarım, temizlik ve peyzaj gibi giderlerini etkileyeceğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Enerji ile genel bakım ve onarım giderlerinin iyi şekilde hesaplanarak yeni yıl bütçesinin oluşturulması gerekiyor. Ayrıca maliyet artışlarına da hazırlıklı olmakta yarar var. Yeni düzenlemeyle, şubat ayından itibaren yüksek elektrik tüketiminde 417 kilovatsaatin (yaklaşık 1050 lira) üzerindeki faturalar gerçek maliyetlere göre düzenlenecek. Ortak alan elektrik tüketiminin yüksek olması nedeniyle enerji giderleri artacak ve aidatlar yükselecek. Yönetim kurullarının yeni elektrik düzenlemesinden etkilenmemesi, tasarruf ve indirim fırsatlarından faydalanabilmesi için bağlı bulundukları elektrik kurumlarına başvurarak tarifelerini indirimli sözleşmelere göre revize etmesi gerekiyor."

Genel kurul sürecinde denetim kurullarının atması gereken adımlara da değinen Sağır, geçen yıldan kasa bakiyesinde kalan aidatların 2025 yılı işletme bütçesinden mahsup edilerek yeni dönem aidatların maliklere yönetim planlarında yazıldığı gibi paylaştırılması gerektiğini söyledi.

Sağır, kat maliklerinin, oturdukları konutların yönetim planlarını dikkatlice okumalarının ve haklarını korumalarının önemli olduğunun altını çizerek, çalışan personelin kıdem ve ihbar tazminatı gibi yükümlülüklerinin işletme bütçelerine dahil edilmesi gerektiğini anımsattı.

Kiracılar tüm harcamalardan sorumlu değil

Bu giderlerin bütçelemede unutulmasının ilerleyen aylarda büyük mali sorunlara yol açabileceğini belirten Sağır, "Demirbaş yatırımlarının maliyeti sadece kat maliklerinden karşılanabilir. Kiracılar, bu tür harcamaların sorumluluğu altında değildir. Kat maliklerinin bu ayrıma özen göstermesi önemlidir." diye konuştu.

Sağır, işletme bütçelerinde aidatlarla karşılanacak giderler ile demirbaş harcamalarının ayrı tutulması gerektiğini, bu durumun kiracıların sorumlu olmadığı kalemlerle ilgili yanlış uygulamaların önüne geçebildiğini aktardı.

Ortak alan sigortalarının zamanında yapılması gerektiğini de söyleyen Sağır, bu sigortaların ihmal edilmesinin, kat maliklerinin haklarını ve mülklerini riske atabileceğini ifade etti.

Sağır, aidatın aşırı yüksek olduğu düşünülen durumlarda, genel kurul davetiyelerinin usule uygun olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Site sakinleri, aidat konusunda mağduriyet yaşamamak için genel kurul toplantılarına mutlaka katılmalı. Genel kurulda alınan kararlar hukuka aykırıysa kat maliklerinin dava açma hakları var, bu tür durumlarda hukuki yardım alarak hareket edilmesi önem taşıyor."

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