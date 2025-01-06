İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 46.9'luk zam teklifi reddedildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplu taşımaya yüzde 46.09'luk zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi. Ücret tarifesine dair zam oranın değerlendirilmesi alt komisyonlarda görüşülecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ocak 2025 11:40, Son Güncelleme : 06 Ocak 2025 11:53
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı'nda toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi.
Toplu taşımaya İBB tarafından teklif edilen yüzde 46,09'luk zam oranı oy çokluğuyla reddedildi.
Zam oranının değerlendirilmesi alt komisyonlarda görüşülecek. Zamma ilişkin yeni oranın bir sonraki UKOME toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.