Doğu Karadeniz'den 2024'te 1,7 milyar dolarlık ihracat

A101'lerde satılan Birşah sütlerde su çıktı
A101'lerde satılan Birşah sütlerde su çıktı
%0 Faizli 50.000 TL Kredi!
%0 Faizli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 46.9'luk zam teklifi reddedildi
İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 46.9'luk zam teklifi reddedildi
5 ilde ekmeğe zam geldi
5 ilde ekmeğe zam geldi
Türkiye nüfusu yaşlanıyor: Yeni bir kurul oluşturuldu
Türkiye nüfusu yaşlanıyor: Yeni bir kurul oluşturuldu
İmralı heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
İmralı heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
Pompa fiyatı bu gece değişecek: Benzine zam geliyor
Pompa fiyatı bu gece değişecek: Benzine zam geliyor
Emekli ve memura refah payı verilecek mi?
Emekli ve memura refah payı verilecek mi?
Karayolları 41 sözleşmeli personel alacak
Karayolları 41 sözleşmeli personel alacak
77 ilde uyuşturucu operasyonu: 1.713 kişi yakalandı
77 ilde uyuşturucu operasyonu: 1.713 kişi yakalandı
Kabine toplanıyor: Gündemde memur maaşları ve Suriye var
Kabine toplanıyor: Gündemde memur maaşları ve Suriye var
Vakıf kiralarına yüzde 500'e kadar zam
Vakıf kiralarına yüzde 500'e kadar zam
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat (haritalı)
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat (haritalı)
Orta Asya'nın enerjisi için Türkiye kilit rolde
Orta Asya'nın enerjisi için Türkiye kilit rolde
Engelliye erken emeklilik hakkı geliyor
Engelliye erken emeklilik hakkı geliyor
Otomotiv 2025'e çifte rekorla giriyor! Sıfırda 1 milyona, ikinci elde 7 milyona ulaştı
Otomotiv 2025'e çifte rekorla giriyor! Sıfırda 1 milyona, ikinci elde 7 milyona ulaştı
Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya, Fethi Sekin'i andı
Bakan Yerlikaya, Fethi Sekin'i andı
Otomotiv sektörü 2024'ü 37 milyar dolar ihracatla kapattı
Otomotiv sektörü 2024'ü 37 milyar dolar ihracatla kapattı
Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız
Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız
Bakan Şimşek'ten vergide adalet mesajı
Bakan Şimşek'ten vergide adalet mesajı
Cevdet Yılmaz: Gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: Gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz
Ehliyet alacaklar dikkat! Sınav ücretlerine zam geldi
Ehliyet alacaklar dikkat! Sınav ücretlerine zam geldi
Doğal gazını yakmayarak komşudan geçinene kötü haber
Doğal gazını yakmayarak komşudan geçinene kötü haber
DMM'den 'yeşil pasaportlulara ön vize şartı' iddiasına açıklama
DMM'den 'yeşil pasaportlulara ön vize şartı' iddiasına açıklama
Kanserden yakınını kaybedenlere tazminat ihtimali doğdu
Kanserden yakınını kaybedenlere tazminat ihtimali doğdu
Erdoğan'dan Ak Partililere: Hakkımı helal etmiyorum
Erdoğan'dan Ak Partililere: Hakkımı helal etmiyorum
ATM'lerde banknot sıkıntısı: 10, 20 ve 50 TL'lik bulunmuyor
ATM'lerde banknot sıkıntısı: 10, 20 ve 50 TL'lik bulunmuyor
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Öldüren diş çekimi! 2 hekim ve 1 anestezi uzmanı 'hatalı'
Öldüren diş çekimi! 2 hekim ve 1 anestezi uzmanı 'hatalı'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Doğu Karadeniz'den 2024'te 1,7 milyar dolarlık ihracat

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2024 yılında 1 milyar 752 milyon 344 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2025 12:39, Son Güncelleme : 06 Ocak 2025 12:40
Yazdır
Doğu Karadeniz'den 2024'te 1,7 milyar dolarlık ihracat

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan yaptığı yazılı açıklamada, ihracatta bu yılın, bir önceki yılına göre yüzde 27 artış yaşandığını belirtti.

Gürdoğan, Trabzon'dan 1 milyar 355 milyon 666, Rize'den 238 milyon 825, Artvin'den 79 milyon 613 ve Gümüşhane'den ise 78 milyon 240 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini vurguladı.

İllerinden gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre Trabzon'dan yüzde 27, Rize'den yüzde 18, Artvin'den yüzde 20, Gümüşhane'den yüzde 62 oranında artış yaşandığını aktaran Gürdoğan, bölgeden en fazla ihracat yapılan sektörün 836 milyon 600 bin dolarla fındık olduğuna dikkati çekti.

Gürdoğan, bu sektörü 254 milyon 690 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 204 milyon 627 bin dolarla maden ve metaller, 181 milyon 568 bin dolarla yaş meyve sebze, 41 milyon 107 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamullerinin izlediğini kaydetti.

Açıklamasında Gürdoğan söz konusu yılda 146 ülkeye ihracat yapıldığına değinerek, en fazla ihracat yapılan 5 ülkenin Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Gürcistan ve Çin olduğunu bildirdi.

İtalya'ya yapılan ihracatın yüzde 82, Almanya'ya yüzde 34, Gürcistan'a 10, Çin'e yüzde 41 arttığına işaret eden Gürdoğan, Rusya'ya yapılan ihracatın ise yüzde 8 düştüğünün altını çizdi.

Gürdoğan, Bulgaristan, Beyaz Rusya, Güney Kore Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan'a yapılan ihracatta yüzde yüzün üzerinde artış yaşandığını, geçen yıldan farklı olarak başta Burundi, Filistin, Slovenya, Venezüella, Nijer, Bahreyn olmak üzere 16 ülkeye daha ihracat yapıldığını belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber