Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk haftanın hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ocak 2025 12:56, Son Güncelleme : 06 Ocak 2025 12:59
Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında 1. hafta, 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası 1. Hafta Hakem Listesi
SALI (07.01.2025)
- Ankaragücü - İskenderunspor: İlker Yasin Avcı
- Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: Reşat Onur Coşkunses
- Sivasspor - Beşiktaş: Halil Umut Meler
- Antalyaspor - Kocaelispor: Raşit Yorgancılar
ÇARŞAMBA (08.01.2025)
- Kırklarelispor - Bodrum FK: Yiğit Arslan
- Eyüpspor - Boluspor: Erdem Mertoğlu
- Trabzonspor - Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
- Galatasaray - Başakşehir: Ali Şanaslan
PERŞEMBE (09.01.2025)
- Erzurumspor - Göztepe: Yunus Dursun
- Çorum FK - Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi
- Gaziantep FK - İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe
- Kasımpaşa - Fenerbahçe: Kadir Sağlam