Bakan Tunç: 826 binin üzerinde dosyada taraflar ara buluculuk ile el sıkıştı

Adalet Bakanlığı tarafından, hukuk uyuşmazlıklarının mahkemeye yansımadan dostane usullerle çözüme kavuşturulmasını sağlayan ara buluculuk uygulaması kapsamında yargılamaların uzun sürmesi başta olmak üzere birçok sorunun giderilmesine katkı sağlanıyor. Uygulama hukuk sistemine 2012 yılında 6325 sayılı 'Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu' ile kazandırıldı ve ilk olarak 14 Kasım 2013 tarihinde ihtiyari ara buluculuk ile uygulanmaya başladı. Ara buluculuk uygulamasından alınan olumlu geri dönüşlerle birlikte kapsamı da genişletildi. 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, komşuluk hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar dava şartı ara buluculuk kapsamına alındı.

'ÖNEMLİ BİR KAZANIM'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, ara buluculuk uygulaması sayesinde hukuk uyuşmazlıklarının kısa bir sürede çözüme kavuşturulduğunu belirterek, "El sıkışmak anlaşmak, bizi biz yapan güzel değerlerimiz. Hukuk anlaşmazlıklarında bunu sağlayan arabuluculuk uygulaması önemli bir kazanım. Her geçen yıl daha etkin hale getirdiğimiz arabuluculuk ile 2024 yılında 826 binin üzerinde dosyada taraflar el sıkışarak anlaştı" ifadelerini kullandı.

'45 BİN 154 ARA BULUCU GÖREV YAPIYOR'

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle adalete erişimin güçlendirildiğini, anlaşmazlıkların dostane bir şekilde çözüldüğünü ve toplumsal barışa katkı sağlandığını aktaran Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Tunç, sistemde aktif olarak 45 bin 154 ara bulucunun görev aldığını vurgulayarak, ara buluculuğun başladığı 2013 yılından itibaren de 4 milyon 300 binin üzerinde dosyada anlaşma sağlandığını kaydetti.