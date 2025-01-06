Sobaya tiner döktü yüzü alevler içinde kaldı!

Olay anı, iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elindeki tineri sobaya döken kişinin yüzüne alevlerin sıçradığı ve ardından panikle geriye doğru savrulduğu görülüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sultangazi'nin Yunus Emre Mahallesi'nde 4 Ocak'ta meydana gelen olayda, sobayı tinerle yakmaya çalışan kişi, tineri dökerken ateşin aniden parlamasıyla yüzünden ciddi şekilde yaralandı. Çalışanlardan biri hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

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