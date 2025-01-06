Tarım Bakanlığı, yavru gorile isim arıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, isim önerilerinin X platformunda "#Benceİsmi" etiketine yapılmasını istedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ocak 2025 13:25, Son Güncelleme : 06 Ocak 2025 13:28
Tarım ve Orman Bakanlığı, isim önerilerinin X platformunda "#Benceİsmi" etiketine yapılmasını istedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusuna isim arandığını duyurdu.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda yakaladığı nesli tükenmek üzere olan goril yavrusuna ilişkin paylaşım yapıldı.
Bakanlık paylaşımında kamuoyunun merakla takip ettiği goril yavrusuna ilişkin, "Çok sevilen yavru gorilin ismini arıyoruz. Önerilerinizi #Benceİsmi etiketine bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, goril yavrusunun yeni fotoğrafına da yer verildi.
Çok sevilen yavru gorile isim arıyoruz. ️T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) January 6, 2025
Önerilerinizi #Benceİsmi etiketine bekliyoruz. 👀 pic.twitter.com/o5DcueRZUX