Seyir halindeydi... Bir anda alev alev yandı

Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Güney çevreyolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobili sağa çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net