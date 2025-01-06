Fabrika gibi okul! 2024'te 1,6 milyon lira ciro yaptı, 408 bin lira vergi ödedi

Öğrenciler teorik derslerinin yanında aldıkları uygulamalı eğitim sayesinde geleceğin ustaları olma yolunda ilerliyorlar. Uygulamalı mobilya derslerinde, anasınıfı masaları, dolap ve ihtiyaç duyulan ürünlerin imalatı yapılarak hem eğitim görüyor hem de okulun döner sermaye işletmesi sayesinde para kazanıyor.

408 BİN TL VERGİ ÖDENDİ

Nevşehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Dursun, "Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak, 2024 mali yıl içerisinde döner sermaye işletmemiz toplamda 1 milyon 658 bin liralık ciro yapmıştır" dedi.

Yapılan bu cironun 570 bin TL'si öğretmen payı olarak öğretmenlere, 231 bin liralık kısmı da öğrencilere dağıtılırken, 408 bin liralık kısmı da vergi olarak devlete ödendi.